“Creo que tenemos una deuda de gratitud con la Enfermería de la comarca por el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante esta situación”

Jueves, 26 de agosto de 2021

Luis Rodríguez es alcalde de Pereña de la Ribera y médico rural en la Zona Básica de Salud de Vitigudino, por lo tanto, es una de esas personas comprometidas con los pueblos y sus gentes. En esta entrevista realiza un repaso a lo más importante que le ha mantenido ocupado como regidor en estos dos últimos años, un periodo “atípico’ por lo que ha tocado vivir.

Hemos sobrepasado ligeramente el ecuador de la legislatura, ¿nos hace un resumen de la gestión municipal de estos dos años?

Hacer un resumen detallado pero vamos a ver, fundamentalmente aquí lo que hemos hecho en los dos últimos años teniendo en cuenta que son los 2 años más atípicos de cualquier política de cualquier administración y de cualquier situación. Hemos vecinos trabajando en lo que se venía trabajando en los últimos años, en algunos casos finalizando algu nas cosas y en otros casos dando los primeros pasos para iniciar otras que se culminarán en los próximos meses o en los próximos dos años

¿Cómo ha quedado la liquidación de la concentración parcelaria?

La concentración parcelaria está recurrida por el Ayuntamiento, está recurrida ante el TSJCyL, ante el tribunal de lo Contencioso, tenemos un informe pericial en el que el perito al que encargamos el informe considera que no se han ejecutado obras por importe de 400.000 euros. Formalmente los caminos de concentración están finalizados y entregados pero el Ayuntamiento no los ha aceptado porque se habían ejecutado en algunos casos de forma deficiente y en otros incumpliendo el proyecto.

Y hablando de asuntos judiciales, tenemos igualmente pendiente de resolver el contencioso con Red Eléctrica por la tasa derivada del paso de líneas de alta tensión por nuestro término municipal.

¿En qué situación está el proyecto de la vivienda tutelada?

Este año hemos conseguido sacar la farmacia de parte del edificio, primero sacamos el consultorio, que vino al edificio del Ayuntamiento, y otra parte estaba ocupada por la farmacia. Aunque es un servicio privado que estaba en un local municipal. Entonces el Ayuntamiento ha habilitado otro local público para trasladar la farmacia porque entendíamos que, aunque es una actividad privada, no es menos cierto que la farmacia es importante para los pueblos y los vecinos. Entonces, hemos habilitado la antigua cámara agraria como farmacia, que ya ha apado todas las revisiones y la inspección sanitaria y ya está funcionando en ese local. Así que ahora ya tenemos el edificio en plena disponibilidad para hacer lo que pretendemos. De hecho, en el presupuesto de este año teníamos una dotación de 30.000 euros para encargar el proyecto definitivo.

¿En qué consiste el proyecto?

Queremos hacer dos cosas. Le llamábamos inicialmente vivienda tutelada, para personas que tienen un nivel de autonomía importante y que se le ofrece una alternativa residencial al permanecer en un domicilio con habitaciones o casi miniapartamentos; y luego, anejo a ese edificio, queremos hacer un centro de día que preste servicios a la comunidad para la gente que viviendo en sus domicilios mejora su autonomía con servicios como el de lavandería y comedor, fisioterapia...

¿Para cuándo lo tendrán funcionado?

El objetivo es tener rematado el edificio el año que viene. Como mucho, al final de la legislatura. Sería culminar un proyecto que consideramos importante para garantizar que la gente mayor pueda seguir viviendo en un entorno que siempre ha conocido y que es su pueblo, en definitiva.

Imagino que Pereña sufre el mismo problema que Masueco respecto al deterioro del camino al Pozo de los Humos ante la avalancha de público cada año…

Ese problema no lo hemos vivido con tanta intensidad porque es uno de los caminos que entraba en la concentración, por lo que se había actuado sobre él en tiempos recientes, si bien el camino al Pozo Airón, en la bajada, sí que se deterioró bastante. Pero es cierto que los municipios que recibimos una afluencia turística fuera de lo habitual, tenemos un problema importante porque no tenemos capacidad para hacer frente al mantenimiento de estas infraestructuras, un mantenimiento que además está condicionado al hecho de pertenecer a un espacio natural, porque se podía asfaltar el camino y solucionar el problema, pero no se debe hacer un camino asfaltado porque estamos en un Parque Natural.

¿Han hecho alguna gestión con otras administraciones para que se hagan cargo del mantenimiento?

De momento no porque solemos meter ahí parte de las ayudas que recibimos para mejora de las infraestructuras turísticas. Y los contratos de los trabajadores para mantenimiento de infraestructuras turísticas los empleamos en este tipo de cosas.

En relación con ese ‘boom’ de visitantes durante la primavera, especialmente, está el hecho de que no se aprovecha económicamente por los vecinos de estos pueblos...

Es verdad. En Pereña tenemos cuatro casas rurales con unos niveles de ocupación medios en determinadas épocas, y es verdad que no hemos sabido encontrar de momento el mecanismo para poner en valor los recursos medioambientales que tenemos, no hemos sido capaces como ayuntamiento, y la iniciativa privada tampoco ha hecho nada por aprovechar la situación en la que estamos. Tanto es así que desde el Ayuntamiento nos hemos planteado reformar el antiguo bar de las piscinas, que está en el acceso al Pozo de los Humos, para dar un servicio a la gente nos visita y en segundo lugar porque estoy convencido de que puede permitir que una familia pueda asentarse en el municipio, si no lo está ya, atendiendo una demanda que cada vez es más intensa.

Algún proyecto más pendiente de aquí al final de la legislatura…

En estos momentos tenemos formalmente tres actuaciones. Queremos hacer un revestimiento de los paramentos exteriores de la residencia para ganar eficiencia energética, y hemos optado, según los informes técnicos, por hacer lo que se conoce como fachadas ventiladas mediante paneles térmicos, lo que mejorará la eficiencia energética del edificio. Tenemos ya un desglosado para este año y la idea es finalizar por completo el año que viene. Acabamos de poner también en la residencia placas fotovoltaicas para autoconsumo y tenemos pendiente la renovación de la red de abastecimiento que nos queda pendiente y que son tres calles, y la pavimentación de estas calles. El presupuesto ronda los 90.000 euros financiados a través del programa de Planes Provinciales.

Otra obra que se ha realizado es la sustitución de 2,5 kilómetros de red para abastecimiento de agua, desde el punto de captación al depósito. Estamos ante una red obsoleta con tuberías de PVC y que han sido sustituidas por tuberías de alta presión. Nos falta por rematar esta actuación, y hay que hacerlo sin falta porque nos da garantías. Y, luego, queremos seguir este año con la ayuda para contratar empleados para la mejora de las infraestructuras turísticas. Este año queremos contratar dos trabajadores para la limpieza del sendero de Las Arribes, y seguir mejorando las entradas al municipio porque creo que son manifiestamente mejorables, desde mi punto de vista.

¿Cómo se ha comportado el coronavirus con Pereña?

Como en todos los sitios, mal. Pero, como todos los pueblos del entorno, creo que hemos aguantado razonablemente bien. La primera ola nos pasó de lejos, desde el punto de vista profesional fue la más problemática porque todos desconocíamos el calado. Y luego nos han afectado las olas posteriores, de forma muy ocasional , algún caso aislado salvo en esta quinta ola que nos ha afectado de verdad. Podría decir que todos los casos son importados, por decirlo de alguna manera, ninguno de los positivos ha sido de residentes en Pereña. Ha habido un brote, hace tres semanas, vinculado a dos peñas concretas y ha afectado a 16 personas, que en principio está en vías de control. La parte positiva es que los chavales que se han visto afectados han respondido con celeridad y con responsabilidad al positivo que han dado porque los positivos se han confinado porque la ley los obliga, pero los que no han sido positivos, hasta que la segunda PCR no ha dicho lo contrario se han autoconfinado, y se autoconfinaron voluntariamente cuando hubo el primer caso sin necesidad de que nadie les dijera nada. Lógicamente, las familias, sin tener obligación de estar confinados, porque todos tenían pauta completa de vacunación, después de la PCR negativa también se autoconfinaron o disminuyen las interacciones sociales. Afortunadamente, la residencia se ha visto libre de contagios.

Entonces, ¿tenemos fiestas o no?

Fiestas sí o sí, y ‘no fiestas’ no. Entendiendo por fiestas la realización de actividades organizadas por el Ayuntamiento y dentro de la normativa actual, sí y con seguridad. Que no las podemos hacer iguales, vale, pero sí, tendremos fiestas. La trampa es lo de las ‘no fiestas’ porque todos los casos que se han vinculado en todos estos municipios es precisamente en actividades que no estaban regladas u orgánicas, en peñas, en comidas, cenas, reuniones de amigos… Que no podemos bailar un pasodoble, es verdad, pero sí podemos oír música. Que no podemos hacer un encierro, es verdad, pero sí se puede hacer un festejo taurino. Que no podemos hacer el desfile de carrozas, porque es imposible de controlar, pues es verdad que no podemos hacer el desfile de carrozas, eso es lo que nos hemos dejado por el camino, pero sí podemos hacer un parque acuático que tiene sus propios protocolos de funcionamiento. Por lo tanto, con las limitaciones, fiestas, sin duda.

¿Qué tienen en el programa?

Queremos hacer un parque acuático el 2 de septiembre, El 3 un concierto por la noche con Kronos y el 4 un festejo taurino y un segundo concierto con Sándalo. Los conciertos, tengo la obligación moral de decirlo, los vamos a hacer con los dos grupos que teníamos contratados en 2020 para hacer las verbenas en 2020. Los dos grupos han reconvertido su actuación y me ha parecido honesto y razonable contactar con ellos antes que con nadie porque creo que lo han pasado mal y de alguna manera hay que empujar en ese sentido.

¿Y el festejo taurino?

Tradicionalmente veníamos haciendo dos festejos taurinos pero al no poder encierros hemos preferido hacer un festejo con seis novillos en lugar de dos con cuatro. La novedad es que el día 4 se van a lidiar seis novillos de Valrubio y de Valdeflores, con tres alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y el domingo pues no hacemos festejo que clásicamente se hacía ese día porque no hay encierro, y que se hacía por ese motivo, porque luego en el festejo el número de personas disminuía mucho porque la gente comenzaba a irse a sus lugares de residencia.

Unas palabras para los vecinos a propósito de estos días…

Pues decirles que nos hemos propuesto hacer fiestas porque de alguna manera tenemos que comenzar a normalizar la convivencia, con limitaciones, es verdad, pero normalizada. Y la mejor manera de normalizarla es hacer las cosas que siempre hemos hecho aunque lo tengamos que hacer de otra manera. Que no va haber pasodobles ni rumbas bailadas, seguro, pero vamos a tener la oportunidad de recuperar espacios y tradiciones que el año pasado tuvimos que dejar por el camino, por lo tanto, que las disfruten con la responsabilidad de la que han hecho gala siempre. Y luego, como alcalde y con cierta implicación profesional en la pandemia, no quiero que haya fiestas sin hacer un agradecimiento expreso a todo el personal que en este tiempo ha estado peleando porque pudiéramos tener fiestas. Y, en ese sentido, como parte del personal de la Zona Básica de Salud de Vitigudino, creo que toda la comarca tiene una deuda de gratitud, fundamentalmente, con la Enfermería de la comarca por el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante esta situación. En ellas ha recaído todo el esquema de vacunación de la comarca, no solo de la ZBS de Vitigudino, sino también de las zonas de Lumbrales y Aldeadávila. No puedo dejar pasar esta oportunidad, y al mismo tiempo que le digo a los vecinos de mi pueblo que disfruten de lo que se vaya a hacer, también quiero expresar la gratitud de este pueblo para un personal sanitario que siempre se consideraba que estaba en segunda fila, porque creo que la salida de esta pandemia no se produciría sin la Enfermería. Por lo tanto, tengo que agradecerlo.





PROGRAMA DE FIESTAS

28 de agosto, sábado

22.00 Cien de verano ‘Mientras dure la guerra’.

31 de agosto, martes

22.00 Cine de verano. ‘Frozen II’.

2 de septiembre, jueves

16.00 Parque acuático.

3 de septiembre, viernes

22.30 Concierto ‘Kronos de cine’.

4 de septiembre, sábado

18.00 Novillada sin picadores con 6 novillos de Valrubio y Valdefores para los novilleros: Fabio Jiménez, Mario Navas y Daniel Medina.

23.00 Concierto ‘Sándalo Clasicos’.

8 de septiembre, miércoles

12.30 Misa en honor a Santa María de los Ángeles.

9 de septiembre, jueves

12.30 Misa en la ermita con cambio de varas de los mayordomos.