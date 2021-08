La Policía lleva denunciadas en lo que va de agosto a más de 30 personas por la realización de botellones

Sábado, 21 de agosto de 2021

La realización durante las noches veraniegas en espacios públicos de Ciudad Rodrigo de botellones (prohibidos desde ‘siempre’ por la normativa) no está saliendo del todo ‘gratis’ como podía pensarse: la delegada de Policía Local del Ayuntamiento mirobrigense, Laura Vicente, desveló en la noche del viernes que sólo en lo que va de mes de agosto los agentes del Cuerpo ya han interpuesto más de una treintena de denuncias por este motivo, tras sorprender a jóvenes en pleno consumo de bebidas en la vía pública.

Como hemos publicado durante estos últimos días en Ciudad Rodrigo Al Día, uno de los espacios preferentes para la realización de estos botellones veraniegos están siendo -por la basura que en ellos queda acumulada- los distintos niveles (adarve, foso y contrafoso) del tramo comprendido entre las Puertas de Amayuelas y la Puerta de San Vicente, con dos puntos de referencia al menos por la suciedad que allí se concentra: La Uve, en las cercanías de las Puertas de Amayuelas, y las cañoneras del foso en las cercanías de la Puerta de San Vicente.

Las denuncias por la realización de botellones en la vía pública no son las únicas que ha puesto ‘en masa’ durante las últimas semanas la Policía Local de Ciudad Rodrigo: también ha denunciado a más de una docena de personas que se encontraban en una peña, lugares que se encuentran actualmente prohibidos por la normativa vigente. En concreto, el actual cierre obligado de las peñas entró en vigor a mediados del mes de julio, dentro del paquete de medidas de restricción contra el coronavirus aprobado por la Junta de Castilla y León que sigue vigente a día de hoy (al menos lo estará hasta el 30 de agosto).

Además de la propia denuncia por estar ilegalmente en una peña, a estas personas la Policía Local las ha denunciado por dos motivos más: no portar la mascarilla siendo un espacio cerrado y no siendo convivientes; y no guardar la preceptiva distancia de seguridad, con lo cual la cuantía de la sanción que tendrán que pagar será mayor.

Respecto a ese importe de las sanciones, la normativa de la Junta en torno a los botellones (que figura en la normativa como ‘consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o fuera de los espacios públicos en los que está permitido’) marca que la sanción será de 30€ a 600€ dependiendo de la entidad de la infracción, los daños causados, o el riesgo para la salud, etc.; aunque, si se considera una conducta ‘aislada’, la multa será como mucho de 30€; y si se cometen 3 infracciones de este tipo en 6 meses, de un mínimo de 601€ (al ser considerado ya ‘infracción grave’)

Mientras, en lo que se refiere a las denuncias por estar ilegalmente en una peña, el régimen de infracciones de la Junta de Castilla y León no recoge específicamente ese concepto, pero si se acoge a la prohibición de “celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad en los que se produzcan aglomeraciones”, siendo “leve” el riesgo o daño para la salud de la población, se trataría de una infracción leve que lleva aparejada una multa de 100€ a 3.000€.

A ello habría que añadir las multas por no portar mascarilla (infracción castigada con una sanción fija de 100€), y por no mantener la distancia de seguridad interpersonal, que forma parte del catálogo de infracciones leves, siendo de este modo sancionado este comportamiento con otra multa de 100€ a 3.000€ (es decir, los que estaban en la peña deberán pagar como mínimo 300€).