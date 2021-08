El alcalde de Guijuelo agradece el buen comportamiento de los vecinos durante las fiestas

ROBERTO MARTÍN: "LO MÁS BONITO PARA UN ALCALDE ES VER LA SONRISA DE SU PUEBLO Y ESTAS FIESTAS LA HE VISTO"

Guijuelo 20 de agosto 2021 Ahora que las Fiestas y Ferias de 2021 han concluido, quiero agradecer a todos los guijuelenses y visitantes su participación en las actividades del programa festivo y la responsabilidad ciudadana que han demostrado cumpliendo con la normativa vigente y con todos los protocolos anticovid. Se que ha sido un importante esfuerzo y por ello quiero dar las gracias por su buen hacer a todos y a cada uno de los vecinos que han compartido estas Fiestas y Ferias 2021. De la misma manera quiero dar las gracias a mi equipo de Gobierno. Desde hace meses han trabajado muy duro y su dedicación ha permitido que todo estuviera a punto para que estas Fiestas y Ferias 2021 fueran una realidad. Especialmente quiero agradecer su tiempo y su empeño a los concejales de Festejos, Roberto H. Garabaya, a la concejala de Cultura, María Jesús Moro y al concejal de Deportes, Carlos Arasa, por haber sido capaces de confeccionar un completo programa de propuestas festivas. Han volcado su tiempo, se han dedicado de lleno en estas Fiestas y han conseguido que estas Fiestas y Ferias 2021 las pudiéramos compartir todos. También quiero dar las gracias a los técnicos municipales, a Policía Local y a los operarios municipales que, una vez más, han puesto todo de su parte para que todos hayamos disfrutado de estos días festivos. La pandemia no lo ha puesto fácil, pero han estado a la altura y han demostrado que con un personal así, en Guijuelo, podemos hacer todo lo que nos propongamos. En la misma línea quiero agradecer la gran labor que han realizado los voluntarios de Protección Civil que han estado, en todo momento, dispuestos para aquello en lo que les hemos requerido. Sin este gran equipo de trabajo las Fiestas y Ferias no serían posibles.

Tampoco quiero olvidarme de Las Reinas de las Fiestas, Lucía Martín y Lucía Sánchez, ni de toda su Corte de Honor, ha sido un placer contar con vosotros como representación de la juventud. Habéis sido un ejemplo para todos los guijuelenses. Por supuesto, quiero dar las gracias a Esther Moreno Rodilla. Su pregón nos emocionó, nos hizo tener muy presente la realidad de la pandemia y nos permitió revisar algunos de sus recuerdos más personales. Muchas gracias. Espero que pronto podamos olvidarnos de la pandemia y de todo lo que conlleva y que el próximo año las Fiestas y Ferias de Guijuelo podamos compartirlas con normalidad. Gracias de corazón. Esperamos haber cumplido con todas las expectativas que cada guijuelense tenía depositadas en estas ‘especiales’ Fiestas y desde hoy mismo este alcalde y mi equipo de Gobierno nos ponemos a trabajar en las Fiestas y Ferias de 2022, con la misma ilusión, con las mismas ganas y con energías renovadas para que los guijuelenses puedan disfrutar de lo mejor, de lo que se merecen.

Lo más bonito para un alcalde es ver la sonrisa de su pueblo y estas Fiestas la he visto. Gracias a todos, por todo.

¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva Guijuelo! Un abrazo fuerte.

ROBERTO MARTÍN

Alcalde de Guijuelo