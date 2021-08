El Ciudad Rodrigo cede con claridad ante el Monterrey

Miércoles, 18 de agosto de 2021

El conjunto Senior del Ciudad Rodrigo CF disputó en la tarde del miércoles un nuevo partido amistoso de preparación, en este caso frente al Real Salamanca Monterrey de Regional de Aficionados, ante quién cayó con claridad, por 4-1, tras un mal arranque de partido, con tres goles encajados en los primeros 15 minutos y un cuarto tanto escasos minutos después. Dentro de ese primer tiempo, fue expulsado Alberto García, aunque de cara a la segunda parte, el Monterrey permitió que el Ciudad Rodrigo volviese a contar con 11 jugadores, entre ellos múltiples cambios. Durante ese período llegó el único gol mirobrigense, obra de Dani Caño.

Pese a la clara derrota, el técnico mirobrigense Aris Marcos aseguró que estaba “muy contento”, quedándose “con las cosas positivas que hemos realizado y con las negativas para seguir corriendo y seguir progresando”. Así, asegura que “no me importa en absoluto el resultado a día de hoy; doy más prioridad a otros conceptos y aspectos que al resultado; estamos probando, estamos improvisando, no siempre pueden salir las cosas bien, veníamos de dinámicas muy buenas y sinceramente me gustó que hoy nos pasara esto”.