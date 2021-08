Definidos los carteles finalistas para anunciar el Carnaval del Toro 2022

Martes, 3 de agosto de 2021

Uno de los cuatro carteles que sostienen en la imagen superior los concejales Ramón Sastre y Paola Martín Muñoz, responsables de las partes taurinas y cultural de las fiestas grandes de Miróbriga, será el encargado de anunciar el Carnaval del Toro 2022, tras resolverse la primera fase de elección de ese cartel anunciador, que se completará el próximo lunes 9 a última hora de la mañana. Esa primera fase podía concluir con hasta 6 carteles finalistas, pero sólo serán 4, ya que los dos más votados por el público habían sido también escogidos por el jurado.

En lo que se refiere a la votación popular, han participado un total de 99 personas, apenas 18 de forma online a través de la página web del Ayuntamiento y 81 de forma presencial en la mañana del martes en la balconada de la Casa Consistorial. Esa parte popular (en la que podía votar cualquier español con DNI) ha tenido un cartel claramente ganador, el número 5, con un total de 49 apoyos, 45 de ellos en la votación presencial. De hecho, la votación online la ‘ganaron’ otros dos carteles, el número 4 y el número 6, con 5 votos cada uno, mientras que el mencionado número 5 tuvo 4 apoyos virtuales. Curiosamente, el número 4 sólo tuvo 1 voto de forma presencial.

En total, tras los 49 apoyos del número 5, el segundo cartel más votado por el público ha sido el número 6, con un total de 10 votos. Por detrás, el número 1 ha obtenido 8 votos; los números 9 y 11, 7 cada uno; los números 3 y 4, 6 cada uno; el número 8, 4; y el número 2, 2. Por último, el cartel número 7 no ha obtenido ni un solo voto del público (hay que recordar que no ha participado en este proceso el cartel número 10, que fue eliminado por no cumplir alguna de las bases del proceso).

Conocido que los más votados por el público eran los números 5 y 6, se desveló cuáles habían sido los 4 elegidos por el jurado el pasado viernes 23 de julio. Como decíamos al principio, el jurado también apostó por los mismos que el público, los números 5 y 6, junto a los que figuran con los números 3 y 11. Como último paso, el jurado del certamen se volverá a reunir el próximo lunes 9 para determinar entre esos carteles señalados con los números 3, 5, 6 y 11 cuál es el elegido para anunciar el Carnaval del Toro 2022, que debe tener lugar del viernes 25 de febrero al martes 1 de marzo.

Incluimos en esta galería todos los carteles admitidos a concurso con el número de votos obtenido por cada uno: