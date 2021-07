Malestar de los usuarios de la Sanidad Pública en el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro

Jueves, 29 de julio de 2021

Durante la época estival los pueblos de la comarca mirobrigense, al igual que otros pueblos del resto de España, pueden llegar a quintuplicar la población llenado de alegría y alboroto las calles que han permanecido inertes y silenciosas durante el crudo invierno. Una situación sin duda alguna muy agradable a los ojos y oídos de los lugareños, de los mayores que vuelven a ver a sus descendientes pasear por las calles que les vieron crecer no hace tanto tiempo.

Lo que en un primer momento puede parecer positivo, en otros momentos y circunstancias puede generar un problema para los usuarios de la Sanidad Pública. Como es el caso del Centro de Salud de Fuentes de Oñoro, que durante estos días desbordante de oriundos y absorbente de cartillas sanitarias de varios pueblos de alrededor, el personal sanitario puede verse desbordado por la gran afluencia de pacientes.

A la redacción de este medio de comunicación algunos usuarios del Centro de Salud de Fuentes de Oñoro, han hecho llegar la queja que suele repetirse todos los miércoles por la mañana a la hora de hacer analíticas de sangre. Los pacientes tienen que esperar hasta 45 minutos para ser atendidos a pleno sol y sin ningún tipo de asiento para la gente mayor o con problemas de movilidad. Se preguntan si esta situación se produce con días de lluvia o de mucho calor no causará algún estrago en alguna persona que esté esperando en la cola.

Piden a la administración pública sanitaria que adapte el exterior con comodidades para hacer más amena la espera y que sean previsores en dotar de más personal los Centros de Salud durante el tiempo que estos tienen una mayor demanda de pacientes.

Según la teniente de alcalde de Fuentes de Oñoro, Susana Pérez, en declaraciones a Ciudad Rodrigo al día. “Esta situación es puntual los miércoles que se hacen las analíticas” Toda la zona de salud de fuentes de Oñoro acude a este centro a hacerse analíticas “lo cual hace que en esta época haya más gente que en otras estaciones del año”.

Según la edil popular “está dentro de la normalidad, pues ahora con el cóvid, la gente hace la cola fuera y no dentro sentada como ocurría antes”. Sin embargo reconoce que puede que no sea lo más apropiado, pero que de momento “se van arreglando” pues el tiempo de espera es de 15 a 20 minutos a primera hora de la mañana, con lo cual el sol no es de “justicia” a esas horas.

Susana Pérez indica que “suele ocurrir que la gente acuda antes de la hora de su cita y a veces pueda verse una cola de gente a la puerta”; indicando a la vez que “Son tres personas sacando sangre”.

Para la edil popular no es un problema serio, pero sí reconoce que “los Centros de Salud durante la época estival triplican la atención de personas y las autoridades sanitarias tendrían que estudiar de dotar con más personal o más días de atención para evitar este tipo de situaciones”.