NochesOlímpicas | #Día1 

Viernes, 23 de julio de 2021

Un repaso a las principales claves del día a día de los Juegos Olímpicos de Tokyo'2020

1) Los responsables de la Apertura de BCN’92 y Danny Boyle (director de la de Londres’2012) siguen acariciando su gatito.

2) Casi 4 horas y eso que en el desfile ha faltado muchísima gente, y que la parte inicial ha sido ‘breve’ (en Londres el desfile tardó 1h.20’ en empezar, aquí 40’).

3) Teniendo en cuenta lo que dura, no es mala idea llevar a un par de deportistas para dinamizar la retransmisión del desfile (quién le ha visto y quién le ve a David Cal hablando –bueno, y físicamente-). Pero se ha perdido por completo el hilo del desfile: no puede ser que sólo desfilen 4 personas en Brasil y no se comente nada.

4) Hasta Almudena Cid ha dicho “me he perdido” la salida de Portugal. ¿Pero qué estabas haciendo hija mía?

5) Argentina y Portugal, y en menor medida Francia, son los que verdaderamente han ido a pasárselo bien. España, muy formal para lo que suele ser habitual.

6) Será que soy poco de videojuegos, pero no me ha dicho nada su música como fondo del desfile.

7) Llamativo que los países árabes, pese a cómo tratan a la mujer, hayan optado por el doble abanderado.

8) Una Ceremonia de JJOO es un buen caladero de ideas para un disfraz para Carnaval (por ejemplo, el atuendo de Malasia).

9) Tras el insípido segmento artístico inicial, el posterior al desfile sí ha sido interesante, incluida la doble composición del logotipo de los Juegos, que no es el inicialmente escogido, que se descubrió que era un plagio del que tiene el Teatro de Lieja.

10) Sí, Almudena, es el mundo.

11) No es la 1ª experiencia olímpica de Alejandro Sanz, ya estuvo con su I’ll be there en el vídeo de la candidatura de Madrid a los JJOO de 2012.

12) En ese vídeo, salían 4 jugadores del Madrid: Raúl, Figo, Casillas y... ¡Gravesen!

13) Muy bueno el número de representación de los pictogramas.

14) En lo que respecta al pebetero (muy original), se ha vuelto al pasado de los Juegos, con Naomi Osaka subiendo escaleras.

15) Lamentable la publimosca permanente de una película por muy olímpica que sea y de un mito como Jessie Owens. Por cierto, aunque Hitler era como era, a Owens le trataron mejor en Berlín que en su EEUU natal como explicaban en el documental https://www.rtve.es/play/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-jesse-owens/3625147/.

16) Sigo preguntándome cuántos fuegos artificiales caben en el techo de un estadio olímpico. El día que pase algo...