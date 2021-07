Disculpas fraternales

El próximo día 13 de agosto se conmemoran quinientos años de la caída de Tenochtitlan, la mítica e imperial ciudad fundada justo dos siglos antes. Un grupo integrado por enemigos vecinos y gente foránea en nombre de la corona española pusieron fin a un equilibrio que había producido prosperidad. Trescientos años exactos después otra caterva de descendientes en gran medida de quienes resultaron exitosos en 1521 siguiendo los usos intelectuales del momento autoproclamaron su emancipación. Términos como constitución, nación, separación de poderes, soberanía configuraron el nuevo escenario que dio sentido a la puesta en marcha de México como estado independiente. De todo ello 2021 es un aniversario de carácter centenario.

Al margen de esas fechas quedaron grupos permanentemente marginados y durante el paso del tiempo hubo territorios que cambiaron de manos. La dinámica de la historia hizo de los primeros, que son quienes siempre más importan, los perdedores a pesar de contar con el derecho originario.

Hoy, una mezcla de legados ordenados en torno a los estudios postcoloniales, pero también de la evaluación de las secuelas que dejan en las diferentes comunidades las políticas acometidas a lo largo del tiempo hasta culminar con la ola neoliberal, acompañan a las obsesiones bien pensantes de quien ejerce la presidencia mexicana. Se trata, dice el presidente López Obrador, de que el gobierno español ofrezca “disculpas por los excesos que se ejerció durante la invasión”. Aunque el presidente tiene el tino oportuno de desligar al gobierno del pueblo español, con quien dice tener “una relación de mucho respeto, fraternal”, insiste cada vez que tiene la ocasión en su vehemente reivindicación. Algo que está siendo el pan de cada día en los tiempos presentes.



López Obrador es un político que, sujeto a incontinencia verbal, no solo habla continuamente, sino que sus palabras se guían por hilos conductores que surgen de un libreto añejo. Aunque es cierto que reflejan cabalmente su pensamiento donde sus prejuicios, en gran medida destilados de grandes dosis de rencor, juegan una parte importante, ignora el sentido de la responsabilidad. Su incapacidad para ponerse en el lugar del otro, aparentemente, no le hace valorar que tal demanda tiene como resultado inmediato la apertura del fuego cruzado en la política española y que los que nos consideramos hermanos quedamos así desamparados.

No se trata de enterrar una demanda histórica e intelectualmente pertinente al menos para la continuación del debate que siempre se da en dichos términos. Lo que es relevante es el propio vocablo de disculpas. Su enunciación señala dos cosas: que hay un veredicto definitivo, pues está decidido en quien recae la culpa, y que afrentado y afrentador tienen representación cabal habido el tiempo transcurrido. Pensaba en todo esto cuando Jorge Volpi enfatizaba en una presentación “de qué otra cosa podríamos hablar desde 2006 sino de la violencia”, de manera que no paraba de preguntarme si todo no era un juego de espejos, una alharaca para entretenernos en la que la petición de disculpas es una distracción más, una engañifa.