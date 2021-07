Ciudad Rodrigo marca su dato más alto de incidencia semanal desde hace exactamente 5 meses

Domingo, 18 de julio de 2021

Ciudad Rodrigo cierra la semana marcando su dato de incidencia acumulada semanal del coronavirus más alto desde hace exactamente 5 meses, según los datos hechos públicos a última hora de la mañana del domingo por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En concreto, fue el 18 de febrero la última vez que Miróbriga marcó los 195,74 casos por cada 100.000 habitantes que también marca este domingo, tras registrar una nueva subida de positivos.

Aunque la cifra concreta de incremento no se puede precisar ya que el domingo pasado no se ofrecieron datos (y por ende no se puede comparar), Ciudad Rodrigo ha sumado en las últimas horas al menos 4 positivos, ya que la incidencia semanal ha crecido respecto al sábado de 163 a los mencionados 195 casos por cada 100.000 habitantes (en números absolutos, se pasa de 20 a 24 positivos en los 7 días previos). Asimismo, continúa creciendo la incidencia quincenal, que también marca cifras que no se veían desde febrero, con 342 casos por cada 100.000 habitantes.

Este domingo también suma positivos, aunque por fortuna sólo uno, La Fuente de San Esteban, que ha acumulado un total de 9 casos en la última semana, lo que equivale a una incidencia acumulada en este período de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, Fuentes de Oñoro logra cortar cuatro días consecutivos de nuevos positivos, quedándose con 10 en la última semana.

Esta actualización dominical de los datos de enfermos de coronavirus trae buenas noticias para varias localidades, porque superan la semana de antigüedad los últimos positivos detectados en Aldehuela de Yeltes, Carpio de Azaba y Sancti-Spíritus, mientras que supera las dos semanas de antigüedad el último positivo de Puebla de Yeltes. De este modo, se reduce a 5 el número de localidades con positivos en la última semana y a 9 el número de municipios con positivos en las últimas dos.