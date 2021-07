El Ayuntamiento de Sobradillo inaugurará en breve una piscina natural

Sábado, 17 de julio de 2021

El Consistorio ha decidido no organizar ningún evento con motivo de las fiestas de Santiago, ante el repunte de contagios entre los jóvenes

Por segundo año los sobradillenses no celebrarás sus fiestas de Santiago Apóstol / CORRAL

El Ayuntamiento de Sobradillo trabaja estos días de julio en la finalización de una piscina natural en las inmediaciones del frontón de pelota, instalaciones realizadas con fondos municipales y “que queríamos inaugurar por los días de las fiestas, a falta de unas pequeñas cosas y la colocación del césped artificial”, señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA el alcalde del municipio, José María González.

Otra de las obras en las que está inmerso el Ayuntamiento sobradillense es un parking para autocaravanas, instalaciones pendientes de la construcción de servicios y duchas, y que llevará a cabo la Diputación con las ayudas de Planes Provinciales. “El recinto ya está preparado, tenemos agua y luz, y nos faltan los servicios y un pequeño local para uso de los visitantes, a modo de refugio, además de un lavadero automatizado para que limpien los depósitos y los desagües de las autocaravanas”, señalaba el regidor.

Uno de los proyectos para los próximos años, y que se ejecutará en varias fases debido a su alto coste, será el cierre del frontón de pelota. El objetivo es habilitarlo como lugar en el que celebrar grandes eventos sin estar pendiente de la lluvia: “No podemos acometerlo en un año ni en dos, hay que ahorrar un poco y luego ya ponernos con él. Los ayuntamientos de pocos recursos tenemos que ir poco a poco”, añadía José María González.

Sin fiestas de Santiago

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Sobradillo ha decidido finalmente no organizar evento alguno con motivo de las fiestas de Santiago Apóstol, patrón de la localidad y que tiebe su onomástica el 25 de julio. Como apuntaba a LAS ARRIBES AL DÍA el alcalde del municipio, “habíamos pensado en un principio hacer alguna actuación el día de Santiago, pero al final hemos decidido dejarlo para cuando se pueda hacer sin riesgo para la salud de las personas. El que quiera celebrarlo que lo haga a nivel personal con sus convivientes”.



Ante esta decisión, el alcalde pedía a sus vecinos un poco de paciencia y comprensión: “Esta pandemia nos ha pillado a todos a contrapelo, pensamos que este año íbamos a recuperarnos, a poder estar todos juntos y disfrutar de la compañía de los que vivimos en el pueblo y de quienes nos vienen de fuera, pero al final no vamos a poder hacerlo por solidaridad con todos. Ahora el virus está afectando a la gente joven, la que más movilidad tiene y la más que, en teoría, puede contagiar. Así que nos disculpen, pero mirando por el interés de todos y porque no haya ningún problema de salud, no vamos a hacer nada estos días”.

Por el contrario, el regidor anunciaba que en el mes de agosto “sí haremos los actos de Noches de Cultura que nos ha concedido la Diputación. Sentimos mucho no poder hacer algo para que se diviertan los niños, las actividades que hacíamos otros años, no por vagancia o porque no queramos que la gente se divierta sino por intentar evitar los contagios y evitar lamentarnos después de que por un día de fiesta se extienda más la pandemia. De este modo ponemos nuestro granito de arena para evitar contagios”, concluía.