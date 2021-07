El Bodón registra al menos un positivo en coronavirus más de cinco meses después

Sábado, 17 de julio de 2021

Tras no haberlo hecho durante los dos fines de semana precedentes, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León vuelve a actualizar a partir de este sábado también los fines de semana los datos desglosados de incidencia del coronavirus por municipios, lo que permitirá volver a hacer un completo seguimiento día a día de la pandemia en la comarca mirobrigense.

Este retorno de las publicaciones a los fines de semana es bastante negativo para la comarca de Ciudad Rodrigo, ya que hay al menos cuatro localidades que suman positivos esta jornada: El Bodón, Ciudad Rodrigo, La Fuente de San Esteban y Fuentes de Oñoro (podría darse el caso de que también sumasen algún positivo las otras cuatro localidades que han detectado casos recientemente –Aldehuela de Yeltes, Carpio de Azaba, Robleda y Sancti-Spíritus-, ya que no presentan datos numéricos y por lo tanto no se puede comprobar si se incrementa la incidencia).

De esas cuatro localidades con positivos en las últimas horas, la situación más llamativa se da en El Bodón, ya que su último positivo databa de hace más de cinco meses, en concreto del 7 de febrero, dentro de la 3ª ola del coronavirus que tanto impacto tuvo en la comarca de Ciudad Rodrigo. Como no tiene datos numéricos, no se sabe si se trata de un solo positivo o hay varios, reflejándose únicamente el riesgo ‘Muy Alto’ en los parámetros de incidencia acumulada tanto semanal como quincenal.

Mientras, en lo que respecta a Ciudad Rodrigo, suma al menos dos positivos (ya que la incidencia quincenal aumenta en esa línea, de 309 a 326 casos por cada 100.000 habitantes), aunque no se puede precisar del todo, ya que como los dos sábados anteriores no se publicaron datos, no se puede saber a ciencia cierta cuántos positivos superan la semana o dos semanas de antigüedad. Al menos un positivo sí que supera la semana, ya que la incidencia semanal crece menos respecto al viernes, de 154 a 163 casos por cada 100.00 habitantes, igualándose la incidencia más alta de esta 5ª ola que se había marcado el pasado martes (que equivale a 20 positivos en los últimos 7 días).

También siguen aumentando sus casos tanto La Fuente de San Esteban como Fuentes de Oñoro. En lo que respecta a la primera de ellas, acumula tres más en las últimas horas, situándose con un total de 8 en la última semana, con un dato de incidencia acumulada en esos últimos 7 días de 622 casos por cada 100.000 habitantes.

Acumula más casos en la última semana Fuentes de Oñoro, en concreto 10, tras sumar un positivo más en las últimas horas, lo que sitúa su incidencia acumulada semanal en 880 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a la incidencia quincenal, no varía respecto al dato del viernes, ya que al mismo tiempo otro positivo supera las dos semanas de antigüedad.