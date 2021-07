Abierto juicio oral contra el alcalde de La Vídola por presuntos delitos de malversación y prevaricación

Sábado, 17 de julio de 2021

La acusación pide su inhabilitación como alcalde o concejal por un mínimo de ocho años por participar como alcalde en la adjudicación de obras municipales a favor de la empresa de la que su mayor accionista

El Juzgado de Vitigudino ha abierto diligencias previas en juicio oral contra el alcalde popular del Ayuntamiento de La Vídola, Ángel Vicente Villoria, al que se le acusa de presuntos delitos de prevaricación y malversación por varios hechos relacionados con la adjudicación de obras municipales a la empresa de la que “es máximo accionista”, y, por otro lado, la ocupación para aprovechamiento propio de terrenos pertenecientes a un camino agropecuario.

En la primera de estas acusaciones interviene la Fiscalía, la cual en el auto instruido por el Juzgado de Vitigudino, señala que Ángel Villoria habría infringido la ley de incompatibilidades al participar como alcalde en la adjudicación de varias obras municipales a favor de la empresa de su propiedad, hechos que fueron ratificados por el pleno del Ayuntamiento en 2008.

Por ello, la Fiscalía acusa al regidor de un presunto delito de malversación y solicita se le imponga una pena de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de Alcalde, Concejal y análogos de la Corporación Local.

Además de la denuncia de la Fiscalía, el alcalde de La Vídola se enfrenta en este mismo auto a una denuncia particular, presentada por dos vecinos, por un presunto delito de malversación relacionado con los hechos anteriores, por lo que piden la inhabilitación del alcalde para cargo público por un periodo mínimo de siete años y una indemnización al Ayuntamiento de La Vídola de 65.045 euros.

Asimismo, la acusación particular pide un año de prisión y tres de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación “por omisión por su reiterada negativa a dictar resolución alguna en defensa del camino propiedad del patrimonio municipal”. Según el auto del Juzgado de Vitigudino, la responsabilidad civil derivada de este delito se estima en 720 euros, por lo que la aplicación de penas también serían las mínimas establecidas para el delito de prevaricación.



Por otro ladollado, al hallar “indicios de criminalidad” en los actos cometidos por el alcalde de La Vídola, y al objeto de “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que puedan declararse procedentes, tras que el acusado haya sido puesto en libertad provisional, la juez de Vitigudino impone a Ángel Vicente Villoria el depósito en el Juzgado de una fianza de 84.446 euros.

Ante los hechos que se le imputan y las acusaciones formuladas, el alcalde de La Vídola declaró a LAS ARRIBES AL DÍA que “tengo la conciencia muy tranquila, yo no le he cogido nada a nadie, ni le he robado nada a nadie, y él lo que quiere –refiriéndose a uno de los denunciantes- es sembrar cizaña para ver si dimitimos, pero no vamos a dimitir, vamos a ir hasta el juicio. Tengo yo más ganas, y mis concejales, de que se celebre el juicio, que él. Me es indiferente, no voy a dimitir ni me van a acojonar, y voy a llegar al juicio hasta el final, yo y mis compañeros”, concluía.

Por último, el procedimiento judicial ha sido suspendido temporalmente a la espera de que Ángel Vicente designe un nuevo abogado tras que el anterior haya renunciado a su defensa por motivos profesionales.