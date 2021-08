La demanda de reconocimiento (III)

Mi amiga tuvo una pareja hace años con la que rompió en silencio; antes había pasado por una situación similar, pero entonces el ruido ganó la partida. Hoy reconoce que el resentimiento domina el recuerdo del desenlace supuestamente civilizado. Siente que un rencor difuso no le abandona y cree que es consecuencia de la manera en que se desarrolló la relación en la que según ella nunca fue reconocida por su pareja. Pero, al preguntarle en qué sentido esperaba tener reconocimiento, titubea antes de decirme que no lo sabe, aunque a reglón seguido proclama literalmente: “No sé, no es que no me valorara, es que no apreciaba lo que realmente soy”. Disimulo mi perplejidad y, aprovechando la distensión del momento enmarcado en la placidez que brinda la caída del sol, le señalo que es muy difícil conocer cabalmente a cualquier persona, además de que existen rasgos de nuestra intimidad que a veces no trascienden al resto. Calla mientras pierde sus ojos no sé donde.

La demanda de reconocimiento es un motor poderoso para dar sentido a la vida. Nutre canales diferentes que, en un primer momento, confortan aspiraciones íntimas para poco después integrar propósitos dispersos que logran un esbozo mínimo de solidaridad. Pero posee una notoria limitación que tiene que ver con su carácter discreto. La parquedad de la demanda es un requisito indispensable. No hacer explícito lo requerido es consustancial con la pulsión recóndita de quien desea. No es una cuestión de (falsa) vanidad ni de (pacato) narcisismo. Se trata de un impulso vital que conjuga el yo con el nosotros y que, a la vez, marca la diferencia con los demás. Supone un hálito inspirador aparentemente imprescindible que, sin embargo, oculta un costado oscuro: su relativamente fácil manipulación. Su puesta en escena se mueve entre la avidez en el reclamo y las coordenadas que fijan lo reconocido. Uno entonces no sabe si escucha un melifluo canto de sirena que satisface anhelos propios o ajenos o un avance de la sentencia del juicio final.