Jehu Chiapas, sobre su primer ascenso como entrenador: “Es un poco más sentimental que la euforia de jugador”

El mexicano no se cierra ninguna puerta y su futuro podría estar en su actual equipo, en el Salamanca UDS o en México, según asegura el mismo

Jehu Chiapas, exjugador del Salamanca UDS y actual entrenador del Ribert, charla con este medio de comunicación después de ascender a Tercera RFEF y también aborda el tema de su futuro tras firmar un gran debut como técnico al colgar las botas de manera reciente.

Sensaciones tras el ascenso: “Felicidad, orgullo y alegría. Fue muy sufrido y en estas categorías hay muchísimas más carencias, gente que estudia, que trabaja y que hace el sacrificio de entregar todo en la cancha”.

Gol de Andrés Valdez y el añadido: “La verdad que fue muy difícil porque nunca supimos lo que se iba a añadir y hubo insistencia con el árbitro y el línea por si eran dos, cinco, diez o doce como fueron al final. Eso lo hizo más desesperante y costaba trabajo defender el gol después de mucho empuje”.

Jugar en el Helmántico como entrenador: “Lo vimos con mucha motivación por tener la oportunidad de jugar ahí el playoff. Aprovechamos una cancha tan grande como es la del estadio, que nos vino muy bien. Fueron sentimientos muy lindos el poder disputar mi primer partido oficial ahí”.

Dos ascensos en España con diferencias: “Se vive de manera diferente, aunque con similitudes. Gané en estadios lindos como San Lázaro y El Toralín. Como entrenador acaba y es una alegría tremenda, pero también es una paz de quitarte toda la presión de encima. Es un poco más sentimental que la euforia de jugador”.

Primer año entrenando: “No hubiera imaginado este final. Era el objetivo, pero ya llevo un tiempo por aquí y una cosa es la planificación y otra conseguir los ascensos en este fútbol, que no es sencillo”.

Futuro: “No tengo ni idea, no sé lo que pasará y si estaré en el Salamanca, en el Ribert o en México. No he tenido charlas con nadie y quería esperar para hacer las cosas bien para cerrar una cosa y empezar otra, por lo que ahora hay que hablar en base a lo que sea mejor para todos”.

Opción del filial del Salamanca UDS: “Pueden ser varias posibilidades, pero con toda sinceridad digo que no he pensado ninguna. En el Ribert he estado bien y es como una familia… cuesta trabajo despedirse del lugar en el que te trataron así”.