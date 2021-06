De El Milano a un paso de proclamarse Mr Gay España 

Martes, 29 de junio de 2021

Berto Sánchez Vicente nació hace 25 años en el municipio de El Milano, pueblo de la comarca de Vitigudino que roza el centenar de habitantes. Es uno de los cuatro hijos de una familia humilde y que, tras una vida llena de sinsabores, ha logrado ser seleccionado como el representante de Castilla y León para el certamen Mister Gay Pride España que promueve la agencia JN Global Proyect.

Como señalan desde JN, el certamen Mister Gay Pride España no es un certamen de belleza tradicional, sus finalistas son seleccionados en función de las historias que puedan trasmitir y ayudar a otras personas que no se atreven a dar el paso: “El objetivo es darle visibilidad a la diversidad”, añaden.

En los criterios de selección priman “que tengas algo que aportar al certamen y en especial un objetivo social. Más que la belleza de los candidatos se tiene en cuenta caracteres sociales”, que en el caso de Berto “nos ha llamado mucho la atención la historia que tiene detrás. Tuvo que irse de su pueblo, de la zona donde había crecido, porque no lo aceptaban, con problemas en la familia y ha sido víctima de ‘bullying’ (acoso escolar), e incluso ha escrito un libro de autoayuda”.

‘Orgullo en mi pueblo’ es el lema de la campaña principal del certamen, “porque cada persona puede ser como quiera y debería ser igual el lugar donde nazcas. De hecho -añaden desde JN- este es un motivo también de la despoblación rural, porque hay personas que no se sienten capaces de dar el paso, decir que soy gay, lesbiana o transexual”, conceptos que se adaptan a la historia de Berto como anillo al dedo.

La pandemia ha condicionado el certamen Mr Gay Pride España y la selección se ha realizado mediante videollamadas, prescindiendo de las galas regionales por motivos del covid. Los organizadores decidieron que esta edición se realizase por comunidades autónomas en lugar de por provincias. En esa selección previa asistieron representantes de las provincias de Salamanca, Ávila, Valladolid, Burgos y Segovia. Finalmente, Berto Sánchez Vicente fue elegido como representante de Castilla y León, por lo que el próximo mes de octubre luchará en Madrid por hacerse con el título de Mr Gay Pride de España, lo que le facilitaría representar a nuestro país en el Mr Gay del Mundo.

Pero antes de eso, Berto deberá convencer a un jurado que tendrá en frente a candidatos como el representante de Extremadura, un guardia civil que incluso cuenta con el apoyo del cuerpo benemérito, un brigada de la UME, y candidatos de religiones que penalizan fuertemente la homosexualidad como la musulmana o la judía. Berto, por el contrario, no tiene a ninguna institución en su apoyo, pero tiene algo que le hace acreedor del mayor título, pues atesora en su personalidad las tres ‘haches’: humildad, honradez y honestidad, las que le convierten en una gran persona.

La historia de Berto Sánchez Vicente, un chico de El Milano

Berto comenzó a sufrir acoso escolar en Barruecopardo desde muy temprana edad, un pequeño problema de enuresis, el cual le obligaba a llevar pañales a la escuela, su aspecto físico “porque era un poco rechoncho”, e incluso “por no vestir ropa de marca”, fueron algunos de los motivos que le condujeron a ser discriminado por la mayoría de sus compañeros, con calificativos que le acompañarían durante toda su niñez y la adolescencia.

Pero Berto tenía la esperanza de que al llegar al instituto de Vitigudino aquello cambiaría, “creía que iba a cambiar todo porque era gente nueva, pero no cambió nada”. Fue en esta primera etapa de la adolescencia cuando comenzó a descubrir que “me gustaban los chicos. Se lo dije a una chica, porque todos se extrañaban de que yo no intentara tener una relación con chicas, porque no sentía atracción por ellas, y fue entonces cuando empezó todo”. De este modo Berto comenzó a ser objeto de “burla” por parte de sus compañeros de clase, una situación que daría paso a comentarios soeces hacia su persona relacionados con su orientación sexual. Pero no acabó ahí su calvario en el instituto, su situación se fue agravando con el paso del tiempo hasta el punto de sufrir agresiones físicas: “Me hicieron una brecha en las escaleras”, asegura.



A los 17 años su situación en el instituto se tornó insoportable, por lo que sus padres decidieron que no continuara sus estudios. Durante un año permaneció en casa de sus padres, en El Milano, pero el entorno familiar y social se volvió “insufrible” para Berto, que decide irse a Barcelona “para comenzar una nueva vida”. Es entonces cuando conoce a su actual pareja y comienza a experimentar una sensación de seguridad que nunca había tenido, pero el suceso violento en el que se vio envuelto, totalmente ajeno a su vida, le hizo reflexionar y dar un nuevo giro a su vida.

El 17 de agosto de 2017, Berto paseaba por la Rambla barcelonesa en el mismo momento que una furgoneta irrumpía entre la gente segando la vida de 13 personas. Este suceso volvería a marcar la vida de nuestro protagonista. El shock que sufrió fue tal que quedó paralizado por unos instantes y tuvo que ser retirado de la calle por la empleada de una farmacia situada en el lugar donde se encontraba. Berto estuvo una semana sin salir de casa por miedo a ser víctima de un nuevo ataque terrorista, hasta que decidió finalmente trasladarse con su pareja a Ávila “para estar más cerca de mi familia”, ciudad en la que trabaja como celador desde hace tres años.

Sobre los motivos que le han empujado a presentarse al certamen de Mr Gay España, Berto reconoce que “me daba bastante vergüenza”, de hecho confiesa que no esperaba ser seleccionado como representante de Castilla y León, pero sus ganas por “ayudar a la gente a visibilizar su historia” y difundir su experiencia, pesaron más que su timidez.

Para Berto, el Mr Gay Pride España “más que un certamen de belleza es un certamen de valores en el que priman las historias personales para dar visibilidad a este problema social”, y muy especialmente en el ámbito rural, donde asegura que se da en mayor medida la discriminación a personas que ejercen una opción sexual distinta de la heterosexualidad. “Yo tengo personas muy cercanas que viven en la zona y no se atreven ‘a salir del armario’, como se suele decir, por miedo a ese rechazo de la sociedad. Mi consejo hacia ellos ha sido que deben vencer ese miedo, que deben ser ellos mismos y no esconder sus valores ni sus sentimientos”, aunque reconoce que “es difícil. Incluso a mí me pasa que cuando voy, algunos te miran como si fueras un bicho raro y otros ni siquiera te hablan”.

Pero Berto ya ha superado la etapa ‘del que dirán’, muy presente en los pueblos, donde todo el mundo se conoce, y que no se limita a criticar la orientación sexual de cada cual sino que va mucho más allá. “El que me hablen o no, ya no me afecta para nada, estoy feliz con mi pareja, con mi orientación sexual, y lo que piensen los demás no me va a afectar para nada, tengo mi familia y dentro de ella el que lo quiera aceptar me parece bien y el que no quiera, bien también, yo lo respeto, las opiniones de las demás personas las respeto porque cada uno decide hablar de lo que quiere”.

Y con ese mismo objetivo, “ayudar a otros a salir del armario”, trata el libro que ha escrito, autobiografía en la que narra su experiencia y con la que espera ayudar a otras personas que se han visto marginadas por su orientación sexual. El covid impidió su publicación el año pasado “y todavía no tenemos fecha de publicación”, señala, pero desde la agencia del certamen aseguran que será no tardando mucho.

Por último, Berto desea que estas iniciativas, tanto el Mr Gay España como su libro una vez publicado, “ayuden a muchas personas a salir del armario y a sentirse a gusto con ellas mismas tras estar ocultas tras una sábana, porque hay mucha gente en mi pueblo, y en los demás pueblos, que por miedo al rechazo de la sociedad no se atreven, y hay que cambiar eso, por eso espero que mi mensaje y mi candidatura sirva para abrir un poco las mentalidades de los pueblos de la zona y ojala que lo consigamos”.