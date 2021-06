El Salamanca UDS se mueve entre las sombras y contacta con Sergio Parla

Martes, 15 de junio de 2021

El Salamanca UDS se empieza a mover entre las sombras y ya ha contactado con Sergio Parla. El mediocentro es objeto de deseo de Rafa Dueñas desde hace varios mercados de fichajes, pero cuenta con ofertas de más clubes -algunas de categoría superior a la Segunda RFEF- tras su buen año en el Melilla, equipo al que llegó el pasado enero. Mientras, los del Helmántico no han ido más allá de un tanteo por el momento.

Sin embargo, en el entorno del jugador, que no es el único con el que se ha tenido un pequeño acercamiento por parte de los blanquinegros, son conscientes de que la directiva charra no realizará operaciones más serias hasta que no contrate a un entrenador para la próxima campaña, un hecho que ya adelantó hace una semana SALAMANCA AL DÍA.

Pese a ello, la sintonía es buena, aunque toca esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos próximamente. Por su parte, Sergio Parla es un medio que conoce la Segunda B con más de 100 partidos a sus espaldas y ha militado en el Melilla, el Calahorra, el Rayo Majadahonda, El Ejido, el filial del Rayo Vallecano o el Granada.