Los nacidos de 1971 a 1974 quedan vacunados con un solo pinchazo al recibir la monodosis de Janssen

Martes, 8 de junio de 2021

El frontón del Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo acogió en la mañana del martes una nueva sesión de vacunación masiva contra el coronavirus, que en este caso tenía como protagonistas a las más de 900 personas nacidas entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1974 que están censadas sanitariamente en cuatro zonas básicas de salud de la comarca mirobrigense: Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Fuenteguinaldo y Robleda.

Como viene siendo habitual, a primera hora de la mañana (la sesión comenzó a las 10.00 horas), hubo algo de cola, aunque no demasiada y fluyendo con bastante agilidad, ya que volvía a haber habilitadas hasta 6 líneas de vacunación, incluyendo la persona encargada de dejar reflejado en el historial médico del paciente la imposición de la vacuna. Desde las 12.00 horas, hubo aún más tranquilidad en el Pabellón, viviéndose algo de movimiento en la recta final (la sesión concluyó a las 14.30 horas) con las personas que acudieron al salir de trabajar.

A diferencia de las personas vacunadas en semanas previas, todos aquellos que se acercaron en la mañana del martes hasta el Pabellón Eladio Jiménez a vacunarse contra el coronavirus (en función de su semestre de nacimiento dentro de la franja de 1971 a 1974) no tendrán que volver más, ya que los efectivos sanitarios les pusieron la vacuna de Janssen, que es monodosis.

En la jornada de vacunación también tomaron parte efectivos de Cruz Roja (cuyo papel en estas últimas vacunaciones ya es menos intenso ya que las personas que acuden no tienen problemas de movilidad, y por ende no hay que ayudarles a entrar y salir), personal de mantenimiento y limpieza del Ayuntamiento mirobrigense, y agentes de la Policía Local para controlar que no había incidencias, especialmente en lo que al tráfico por el entorno se refiere.

Hay que recordar que a esta sesión estaban citadas personas de un total de 40 municipios: La Atalaya, El Bodón, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Ciudad Rodrigo, La Encina, Monsagro, Pastores, Saelices el Chico, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón, Zamarra, Agallas, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Martiago, El Payo, Peñaparda, Robleda, El Sahugo, Villasrubias, La Alamedilla, Alberguería de Argañán, Campillo de Azaba, Casillas de Flores, Fuenteguinaldo, Ituero de Azaba, Navasfrías, Puebla de Azaba, La Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, La Bouza, Espeja, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Puerto Seguro, Villar de Argañán, Villar de Ciervo y Villar de la Yegua.