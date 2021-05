Las fiestas de Guijuelo contarán únicamente con actividades cuyo aforo se pueda controlar

Jueves, 27 de mayo de 2021

Está previsto que las obras de reforma del bar y vestuarios de las piscinas municipales finalicen el 15 de junio

El Ayuntamiento de Guijuelo ha celebrado esta mañana un nuevo pleno ordinario en el que se trataron diversos temas municipales, como ajustes en el catálogo de empleos y la presentación de varios informes, uno sobre morosidad y liquidación de presupuesto, otro sobre actividad urbanística y un tercero sobre dotación de personal eventual.

La sesión comenzó con una corrección de errores de la plantilla del personal y catálogo de puestos de trabajo. El portavoz del grupo Ciudadanos del Consistorio, Guillermo Delgado, afirmó que la actual normativa exije una temporalidad menor de la que tiene actualmente el Ayuntamiento, que ronda el 30-40 %. Además hizo hincapié en un complemento de salario, el específico, y se pidió su modificación, debido a la diferencia entre complementos que hay entre varios trabajadores. Por su parte, el grupo socialista manifestó estar de acuerdo con las palabras del grupo Ciudadanos y también se abstuvo en la votación. El alcalde, Roberto Martín, señaló que la atención a los trabajadores es constante y que la mesa paritaria y las reuniones con los enlaces sindicales ha sido siempre excelente. “No se si se dirige a mi como enlace sindical o como concejal. Creo que con la situacion que tenemos de pandemia no es el momento de generar enfrentamientos entre los trabajadores. Los plenos municipales deberían servir a todo el pueblo y no solo a unos trabajadores en concreto, porque para eso están debidamente representados por los sindicatos y estamos abiertos al diálogo en todo momento en el caso de que se produzcan problemas”. En la votación, la correción se efectuó con los votos a favor del grupo Popular, la abstención del grupo socialista y el voto en contra de los concejales de Ciudadanos, siendo esta la unica votación de la sesión.

En el siguiente punto del también fue el grupo de Ciudadanos el que preguntó por el gasto de diferentes contratos de servicios del Ayuntamiento. El coste de los trofeos que el Consistorio adquiere cada año para entregar en las competiciones deportivos, y el precio de paquetes de artículos de seguridad contra el Covid-19. El equipo de Gobierno, a través del alcalde, Roberto Martín, afirmó que para cada artículo se barajan diversos presupuestos “consideramos muy importante la seguridad en estos tiempos de pandemia”.

Guillermo Delgado, portavoz de Ciudadanos, preguntó por las actividades que se realizan con los mayores de la localidad. “Estamos muy en contacto con el Hogar del Jubilado y trabajamos en la reapertura del hogar para poder retomar actividades, pero antes de eso se pueden organizar propuestas al aire libre en entornos seguros”. También se preguntó por la actividad de Cruz Roja que es muy escasa

Poly, ejecución de la obra de las piscinas municipales. “La obra del bar y los vestuarios estará terminada el próximo 15 de junio, así está reflejado en el contrato, salvo retraso inesperado”. Se habló también de las condiciones de seguridad de las instalaciones, y el primer edil señaló que es algo que se ha tenido en cuenta en las obras de reforma y que se podrá abrir con todas las garantías de seguridad. Además, se ofertará públicamete su explotación, para que alguna familia de Guijuelo pueda acceder a una buena oferta de trabajo.

El grupo socialista, a través del edil Jorge Martín Arroyo, preguntó por los festejos de la villa, y qué tipo de actividades se van a hacer, si se está trabajando en alguna programación o si hay alguna actividad ya contratada. El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, afirmó que la intención es celebrar todo acto cuyo público pueda ser controlado: “Toda actividad en la que se pueda controlar el aforo se va a realizar. Si no podemos controlar el número de asistentes entonces no se va a realizar por razones obvias de seguridad. Conciertos y toros se van a poder realizar, al ser recintos cerrados el control es total. Sin embargo, otras propuestas tradicionalmente festivas como la procesión, creo que con las circunstancias no se debería realizar. Podemos controlar quien participa en la procesión, pero al ser en la calle no podemos controlar quien asiste, así que no creemos que deba realizarse. En cuanto a otras propuestas que antes se realizaban en espacios abiertos se pueden trasladar a lugares cerrados, como Las Noches del Pozuelo, que se puede llevar a cabo en recintos con aforo controlado”. De todos modos, el Consistorio afirmó que aún no se tiene nada contratado y que hasta 15 días antes no se podrá saber con seguridad que normativa será la que esté vigente y qué propuestas se llevarán finalmente a cabo. En cuanto a las peñas, el alcalde afirmó que “se les intentará dar toda la libertad posible, pero nos atendremos a la normativa existente en el momento de celebrar los festejos”.

El concejal del PSOE, Carlos Díaz, preguntó al Equipo de Gobierno por qué no se han realizado actividades específicas enfocadas al colectivo LGTBi, “Hay gente que sufre, especialmente en pandemia, y se sienten oprimidos. Creo que hoy en día está más que clro que hay que posicionarse a favor de manera activa y convertir la localidad en LGTBi Friendly” La concejala de Cultura, María Jesús Moro, señaló que se han llevado a cabo numerosas actividades por la igualdad y la tolerancia, pero que no se han celebrado actividades concretas para este colectivo. Roberto Martín por su parte señaló que aceptan de buen grado todas las propuestas que vengan al respecto y que esperan que no se queden en una mera puntualización en el pleno.

Finalmente, la edil socialista Silvia Robles, preguntó por los recién anunciados cortes de calles para facilitar la instalación de terrazas y fomentar la hostelería: “Creo que es algo que se ha realizado de manera muy precipitada y que va a generar problemas de convivencia, de hecho ya hay alguna queja registrada en el Ayuntamiento”. A lo que el Ayuntamiento, por parte del alcalde, señaló “tenemos que hacer lo que nos pida el pueblo. Cerrar alguna calle a partir de las 19:00 horas no estorba el tráfico industrial ni comercial, y si que vemos terrazas por encima del 50 % funcionando perfectamente”. El concejal Jorge Martín añadió que lo ideal sería que se volviera a la normalidad lo antes posible, a lo que Roberto Martín respondió señalando que la situación no es de normalidad: “Volveremos a ella cuando sea posible por la pandemia, pero ahora hay que hacer lo posible por apoyar todos los sectores del municipio”.

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR EXPTE 2021/02 DE 25/03/2021

ASUNTOS NO DICTAMINADOS

2.- PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO-2021 (EXPTE. Nº 1330/2020)

3.- MOCIONES RESOLUTIVAS.

4.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:

4.1.-MOCIONES DE CONTROL

4.2.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA EN EL MUNICIPIO AÑO 2020 (EXPTE. Nº 39/2021).

4.3.- DACIÓN EN CUENTA INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE MOROSIDAD CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 (EXPTE. 106/2021).

4.4.- INFORME TRIMESTRAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 bis LBRL (tras la reforma por LRSAL) SOBRE DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CUYA COBERTURA CORRESPONDA A PERSONAL EVENTUAL.

4.5.- DACIÓN EN CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE LA CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO.

4.6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.