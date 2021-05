Lolo Escobar: “Apuesto a que voy a seguir en el Salamanca UDS”

Martes, 25 de mayo de 2021

Lolo Escobar, técnico del Salamanca UDS, ofrece su primera entrevista a este medio de comunicación tras lograr el objetivo de salvar al equipo de un doble descenso. En ella, el extremeño habla sobre su futuro, las ofertas que tiene, su relación con la directiva, los jugadores a los que renovaría y mucho más.

Objetivo cumplido: “Lo que parecía imposible se ha hecho. Ha habido muchos momentos de la temporada en los que hemos dudado de si lo conseguiríamos o no. Algún jugador de la plantilla me decía que tenía razón cuando les comentaba que con el tiempo pondríamos en valor lo realizado y que podía ser una de las cosas más difíciles que se han llevado a cabo en el mundo del fútbol. Revertir una situación en la que un equipo está con tres puntos y con las cabezas perdidas por pensar en el descenso es para estar muy orgullosos”.

Es complicado estar en un club con tanta repercusión: “El día a día del Salamanca es bastante duro y tenso por los medios de comunicación, las expectativas… No puedes perder la cabeza en ningún momento, aunque hay demasiados elementos que dificultan que pienses solo en el verde, que es lo realmente importante. Lo más difícil ha sido no venirte abajo a pesar de las contrariedades. Las opiniones hubo un tiempo que fueron destructivas, especialmente en la época de los empates”.

Mejor y peor momento: “El mejor ha sido este fin de semana (contra el Sporting de Gijón), pero ya no solo por mí, que me emocioné, sino también por gente que ha sido muy importante estos meses con las despedidas a Sergio Molina, Fer Llorente o Uxío. El peor fue el 14 de febrero, que no se me olvidará nunca. Perdí a mi perra por la noche después de once años con ella y ese mismo día jugamos contra el Pontevedra y nos pintaron la cara como nos la pintaron después de estar casi sin dormir y llorando. Luego volvió a salir el sol”.

En el cuerpo técnico le dicen que tenga la maleta hecha: “No sé si suele pasar en más vestuarios o no, pero no me ha ocurrido en los que yo he estado. Medio en broma, medio en serio me dijeron que no llevara traje, porque todos los entrenadores que lo hacen acaban despedidos; también que tuviera la maleta hecha y que no me pusiera muy cómodo por si acaso. Yo miraba a mi hermano y decía: ‘Madre mía, ¿dónde nos hemos metido?’ Todo esto lo veo como algo positivo y cada semana la íbamos superando mientras estábamos esperando que no hubiera malos resultados y saliéramos del proyecto”.

En qué punto está su renovación: “Quiero pensar que estamos en un punto en el que los dos (Dueñas y él) queremos conseguir las cosas y que todo vaya hacia delante, poniendo ambos de nuestra parte. Espero que en poco tiempo lleguemos a un acuerdo y se pueda solucionar la renovación. He demostrado que soy positivo y ahora mismo apuesto a que voy a seguir. Esperemos que el año que viene tengamos un equipo igual de competitivo que este y sigamos disfrutando del Helmántico y su gente. Los jugadores eran muy buenos”.

Relación con Rafa Dueñas y Manuel Lovato: “Con Rafa siempre he tenido la misma relación, sin altos ni bajos. Ha sido totalmente profesional. Si antes decías que era caliente, ahora también; si antes decía que era fría, ahora es igual. Hemos estado los dos manteniendo distancias, no es mi amigo ni yo el suyo, pero es que ninguno de los dos lo hemos buscado. Ha sido el trato de un jefe y un trabajador. Sobre Manuel Lovato, sigo sin conocerle ni he tenido la suerte de hablar con él. Ojalá antes de irnos de vacaciones se pueda hacer, porque sería positivo para todos”.

Por qué sus peticiones se ven tan extrañas por parte del club: “Creo que es un choque de culturas, de formas de entender el fútbol o de cómo se construye un club. Ahí es el lugar en el que entra la negociación para que ellos no pierdan la parte en la que creen y yo pueda ayudarles con lo que funciona en España, que es algo muy importante”.

Sus pretensiones económicas: “Cuando llegué me puse una venda en los ojos y firmé todo lo que me ofrecieron sin poner un ‘pero’, porque quería entrenar al Salamanca. Yo no busco ser la persona que más cobre de la plantilla, pero tampoco la que menos. Es una cuestión de que un entrenador se gana el respeto por muchas cosas y tú no puedes ser el que menos gane. Las cosas se han hecho bastante bien y el club sabe que quiero estar en la horquilla económica en la que se encuentran la mayoría de los jugadores. Entiendo que el presupuesto será diferente al de este año por estar en una categoría inferior”.

Verse fuera del Salamanca UDS: “No me he visto fuera. He estado muy centrado en lo mío siempre. Me mandaban pantallazos de cosas a ver si las había visto, pero me enteraba en ese momento. He intentado que nada me afectase”.

Jugadores a los que renovaría: “Uf, me pones en un aprieto… Si no se puede renovar a Anderson Arroyo, pues lo haría con Ayala y Casado (se ríe). Ojalá también a Candelas. Si en el medio no se consigue con Molina, a Amaro, Llorente y Télles, que son futbolistas diferenciales. En las bandas me quedaba con lo que tengo”.

Portería y llegada de Javi Benítez: “Nunca he tenido nada en contra de Dani Barbero, solo las ideas muy claras. Todas las decisiones que he tomado han sido por el bien del equipo. Por ejemplo, me duele por Nacho López, pero sabía que Anderson Arroyo iba a ser determinante en el lateral derecho y me equivoqué porque casi lo es más como central. En la portería estaban Jiménez y Barbero cuando llegué y no me sentía cómodo con ellos, puesto que no dominaban el juego aéreo o los pies, aunque pudieran parar incluso más que Benítez. Un portero debe ser completo y él nos lo ha dado”.

Cuerpo técnico y fichaje de Jorge Murga: “Es importantísimo, es una relación de confianza a base de años. Ha habido gente con la que me llevo muy bien de estos cuatro meses y otra con la que no es así. Nosotros somos tres personas (él, su hermano y Murga) que nos conocemos y solo con mirarnos sabemos lo que queremos. Si el club me diera la oportunidad de que estuviéramos todos, me haría muy feliz. Cuando fiché aquí me comentaron que no era posible y solo pudimos llegar mi hermano y yo”.

Octavio Mora no ve con buenos ojos su renovación porque su hermano no juega: “No le conozco y jamás he tenido una conversación con él. No sé si verdaderamente ha dicho eso y si es un comentario típico suyo. Desconozco si cree que hago algo mal o es solo un tema personal. Mi relación con Jorge Mora ha sido estrictamente profesional y siempre he mirado por hacer lo mejor por el Salamanca. Tiene una calidad brutal, pero no encajaba en nuestro modelo de correr”.

Fichar a un director deportivo: “Cuando lo tienen todos los clubes del mundo es por algo. Si yo me pongo a analizar, Rafa, que hace de todo, está con contratos y más cosas, ¿quién ve jugadores o anticipa posibles fichajes? Hay que dotar al club de una estructura para que sea más competitivo.

Ofertas: “La verdad que están saliendo cosas y no quiero mentir. Salamanca es un sitio envidiable y despedirse de ella es complicado. Hasta que no se cierre la puerta, sigo pensando que el club es la primera opción. ¿Si son equipos de la PRO? Quieres saber mucho… dejémoslo en que hay ofertas y nada más (ríe)”.

Si se queda hay jugadores que renovarán más fácilmente: “He de reconocer que en este corto tiempo he creado enlaces muy fuertes, especialmente por lo mal que lo hemos pasado, con muchos jugadores de la plantilla. Decían que tenía 12-13 solo, pero había más y he conseguido intimar con otros al acabar la temporada porque tardan más en abrirse. A cualquiera que le llame un equipo de Primera RFEF le hará dudar mucho, aunque se lleve bien conmigo o le guste jugar en el Helmántico”.

Por qué no ha brillado Ernest después de darle tanto cariño: “Es un jugador con unas condiciones físicas y técnicas brutales. Pensaba que podía ser absolutamente diferencial, pero ojo que hay que tener personalidad para jugar en el Helmántico. Sabía que Juancho, sobre todo por cómo es, se iba a comer la responsabilidad de estar ahí y Ernest no ha podido. Si sale del Salamanca hará un buen año”.

Qué pasó realmente con Fran Delorenzi: “Pasan varias cosas. Él pide salir al club y no hay un acuerdo, a mí me dicen que está fuera, que no se cuenta con él y que si tengo que rellenar la plantilla use a gente del filial. Después de que no se marcha, de repente se quiere quedar y es complicado de gestionar. A partir de ahí hubo problemas personales entre él y yo. Ha sido una mala relación”.

El Puma no quiere calentar y se mete con los españoles en Instagram: “La afición y Lolo Escobar le han querido bastante, que le he puesto siempre, incluso cuando no ha estado bien. Creo que no es justo lo que ha hecho y tiene que entender que hay dos futbolistas que no han jugado y se les quiere premiar, pero no ha sabido estar. No quiso salir y yo preferí no entrar en polémicas; si no quiere jugar, no juega. No ha demostrado un comportamiento maduro y tenía que haber sido más compañero”.

Ocupar fichas sub-23 con gente del filial: “Hay jugadores que están preparados para estar en la primera plantilla y otros que no. Son cosas que toca hablar y lo mismo es mejor subir a algunos y reservar fichas… Veremos cómo podemos hacer el equipo más competitivo”.

Ha tenido plena libertad para usar a gente del ‘B’: “Cuando llego me dicen que hay jugadores que están en dinámica del primer equipo y lo respeto. Necesito a 22 para entrenar con dos porteros y yo he tirado de quién he querido. He tenido absoluta libertad”.

Denuncia de la FIFA que no deja fichar: “Es un tema complicado y solo he hablado una vez con el club, pero estaban bastante tranquilos. En el momento que haya una sentencia, se pagará lo que haya que pagar. Viene todo por los derechos de formación de un jugador, aunque no pregunté por quién. No es algo que controle mucho”.

Llegada de futbolistas extranjeros este verano: “Haría lo mismo de siempre, sea nacional o de fuera, y me estudiaría todo, lo que come, lo que bebe, si tiene novia… (bromea). A partir de ahí, le diría al club si vale o no”.

Impagos: “El punto en el que estamos es que se nos ha dicho que a partir del día 10 de junio se regulariza a todo el mundo. Si se arregla, todos contentos y en paz”.

Objetivo de la Segunda RFEF si no se va: “Siempre te apuntas para ser el primero, si no el segundo y si no el tercero”.