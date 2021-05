Uxío: “Confío en que el Salamanca delegue en Lolo y no solo para que dirija desde el banquillo”

Jueves, 20 de mayo de 2021

Uxío da Pena, uno de los estandartes del Salamanca UDS en los últimos años, atiende a este medio de comunicación en la última entrevista de la temporada para hablar sobre su año, la renovación de Lolo Escobar, la foto del técnico con Dueñas, la salvación y su futuro.

Salvación virtual: “Estamos muy contentos por lograr el objetivo después de lo que veníamos haciendo. Ahora no vamos a relajarnos y hay que acabar de lograr el objetivo”.

Qué piensan por la noche del domingo al ver el trabajo hecho: “Fue el mejor día del año con todo lo que pasó: nos llevamos nuestro partido, el Oviedo (Vetusta) no lo hizo, ganaron el Melilla y el Villarubia, Nadal venció (en Roma), el triunfo del Atleti… (en Primera)”.

Ni poder disfrutar del éxito por el lío con Lolo: “El jugador intenta abstraerse los días que descansa y yo lo hecho con mis compañeros”.

Él le renovaría: ¿Cómo no le iba a renovar? Lolo ha hecho un gran trabajo en el Salamanca, aunque yo no haya jugado mucho… pero eso no es solo culpa suya; sino también mía, que se han juntado muchas cosas. ¿Yo soy de los que no quiere a Lolo en el vestuario? Para nada, y lo digo en un año en el que no he tenido muchos minutos…”.

Imagen de Dueñas con Escobar: “El tema de la foto me parece que es para tranquilizar un poco a la afición. Lo que deseo es que el club vaya a más año a año y espero que no solo dejen a Lolo en el proyecto del año que viene, sino que confíen en él para que traiga a un grupo de trabajo suyo, que fiche a jugadores de su agrado y que sea el punto más álgido de un proyecto en la Segunda RFEF el año que viene; no solo que dirija desde el banquillo. Y también que no se le imponga nada y le dejen trabajar con una calidad estable. Espero que den voz a su figura, porque le ha salido todo bien. Ha tenido suerte, pero por haber sido trabajador y lo ha reflejado en los resultados”.

Qué necesita el club para evitar líos: “Sinceramente, no lo sé. Para que un equipo funcione es importante que los pagos estén al día y que no haya tantos problemas. Son muchas cosas y no sé cómo se le podría dar solución”.

Temporada dura en lo personal: “Necesitaba un apoyo que nunca tuve en el aspecto deportivo. Vino un entrenador que no te conoce y yo había tenido una lesión importante. No es cuestión de echar en cara nada ni de señalar a nadie, porque yo reconozco que no he estado como me gustaría estar. Me he obsesionado y emparanoiado con muchas situaciones que no me han dejado trabajar como sé para desarrollarlo en un campo de fútbol”.

Su futuro: “Yo quiero seguir disfrutando del fútbol. No he pensado en la retirada en este año, pero sí que he perdido un poco la ilusión. Igual el Salamanca no es el lugar para seguir porque hay cosas que se escapan del control del jugador. En los 22 meses que he estado en el club no me he dejado nada dentro y siempre he dado el 100% de lo que tenía. He cometido errores, aciertos, he tenido buenos gestos como compañero…

Partido con el Sporting ‘B’: “Nosotros saldremos a competir y a no pensar en los demás (rivales). Queremos despedirnos de la afición y seguir invictos como en los últimos partidos”.