Trece jóvenes de Salamanca aprenden a buscar empleo a través de herramientas de gamificación  

Martes, 18 de mayo de 2021

El Training Group, desarrollado por YMCA en nuestra localidad, enseña las claves para hacer un buen currículum, carta de presentación y entrevista de trabajo a través de un aprendizaje divertido

En el mes de abril, 13 jóvenes de Salamanca participaron en un taller grupal para mejorar sus habilidades de cara a la búsqueda de empleo. Esta actividad, denominada “Training Group”, se basó en la metodología gaming que consiste en aprender a través del juego.

Los/as participantes, 12 chicas y 1 chico, son menores de 30 años que no estudian ni trabajan y que están inscritos en el programa de Garantía Juvenil. En YMCA forman parte del programa Nmarcha, que tiene por objetivo la incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación de los/as jóvenes, con especial atención a aquellos/as que se encuentran en situación o riesgo de exclusión. Y ello se intenta conseguir a través de itinerarios personalizados que incluyen acciones de información y asesoramiento, orientación profesional, apoyo social e intermediación laboral.

En el caso del “Training Group”, todos/as ellos/as eran grumetes que, en un mundo ambientado en un escenario pirata, tenían que conseguir su tesoro: un contrato de trabajo. Para ello, se les invitó a resolver diez retos, del 5 al 16 de abril, donde se enfrentaban a diferentes pruebas (como si fuesen saltando de nivel en un videojuego).

En cada sesión se trabajó una cuestión clave dentro de ese código. Así, el autoconocimiento se tradujo como “Descúbrete, pirata”; el currículum fue una “Reunión de oficiales”; la entrevista de selección, “El guardián de las puertas del destino” y en “La ley de la isla”, aprendieron sobre derechos y deberes en el mundo laboral.

En estas formaciones se mezcló el trabajo en equipo con el individual para ponerles en situación de cómo funciona el día a día profesional. A través de juegos y dinámicas, materiales interactivos y aplicaciones digitales, tuvieron también la oportunidad de desarrollar y mejorar sus competencias tecnológicas que les serán muy útiles en su búsqueda e inserción laboral. De esta manera, mediante la experiencia, el trabajo en grupo y la diversión fue más fácil que alcanzaran aprendizajes más significativos y funcionales.

La actividad Training Group forma parte del programa Nmarcha (de itinerarios individualizados de orientación), realizado por la ONG YMCA en Salamanca, Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 2014ES05M9OP001, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León. Durante 2021, el objetivo es ayudar a 121 jóvenes de nuestra localidad a encontrar un empleo.

Este año, debido a las restricciones provocadas por la pandemia de la covid-19, el Training Group se realizó de manera online.

“No sabía muy bien qué era lo que nos iban a explicar, sabía cuál era el tema, pero no lo que haríamos. Me ha sorprendido mucho el taller y estoy muy contenta. He aprendido muchas cosas y ahora sé cómo ponerlas en práctica y, además, lo he pasado muy bien”, apunta Marta González Hernández, 22 años.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora para las participantes. Han puesto en valor la creatividad, innovación y el alto grado de interactividad de las sesiones. Han participado mucho y lo más importante, han aprendido divirtiéndose e implicándose, lo que favorece la interiorización de los conocimientos que se han trabajado y la puesta en práctica futura de los mismos. Ha sido una apuesta por la búsqueda activa de empleo y por las nuevas tecnologías que, también, les ha permitido desarrollar más sus competencias digitales”, explica Mar Quintero, técnica de Empleo en YMCA Salamanca.

. Destaco el buen ambiente creado entre los asistentes, todos han colaborado y desarrollado sus competencias laborales a nivel individual y grupal. Una vez superado todos los retos, se encuentran más preparados para alcanzar su "tesoro más preciado": su incorporación al mundo laboral mediante un contrato de trabajo”, señala