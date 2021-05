Hernán Pérez: “Hemos llegado hasta la orilla, pero nos hemos muerto”

Domingo, 9 de mayo de 2021

El técnico de Unionistas valoró la derrota para el club y el hecho de quedarse sin playoff

Hernán Pérez, entrenador de Unionistas, valoró la durísima derrota de su equipo en Valladolid tras quedarse fuera del playoff de ascenso a Segunda.

Fin del sueño: “Lo peor que hay en esta vida es que cuando no consigues algo, no puedas seguir luchando. Hemos llegado hasta la orilla, pero nos hemos muerto. El vestuario está hundido y mañana no podemos levantarnos para volver a pelear. Supongo que se romperá toda la magia con muchos jugadores que se irán y encontrarán destinos superiores”.

Valoración: “Queríamos que pasaran los minutos sin que pasaran cosas y que el punto nos diera tranquilidad para que el rival tuviera que arriesgar más, pero en un minuto pasa lo de Ramiro. Nos hacen el gol y después en las ocasiones que tenemos no somos capaces de materializarlas. En el otro campo pasa todo lo que no queríamos y nos marcan el 2-0 ya casi sin tiempo de reaccionar”.

Sabor del curso: “Veníamoscon un objetivo muy claro, que era puntuar o ganar y meternos en el play-off. Hay que aprender, hacer cicatriz de estas derrotas, que son durísimas, y continuar hacia adelante”.