El Ayuntamiento de Vitigudino ya tiene listo el programa de Corpus

Jueves, 6 de mayo de 2021

No habrá festejos taurinos, aunque no faltarán las actuaciones musicales, carretones y como novedad principal el concurso de Diverchef para toda la familia, además de ‘paellada’ final

Aunque condicionado por la pandemia, los vitigudinenses tendrán fiestas del Corpus. Después de que en 2020 fueran suspendidas por completo, el Ayuntamiento de Vitigudino no ha querido dejar por segundo año a los vitigudinenses sin sus fiestas más populares, por lo que ha preparado un atractivo programa con distintos eventos musicales, actividades infantiles y concursos. Pero como era de esperar no habrá encierros ni capeas debido a la pandemia, festejos que son los principales atractivos de estas fiestas, este año entre el 2 y el 6 de junio, aunque habrá una “demostración de toreo de salón en la Plaza de España”, como señala la concejala de Cultura y Fiestas, Victoria Rodríguez.

En la programación destaca como novedad el concurso de cocina Diverchef, juego abierto a toda la familia y que seguro será todo un éxito, por lo que aquellas familias que deseen participar deberán inscribirse lo antes posible en el Ayuntamiento. Será la tarde del Jueves de Corpus, por lo que viene a sustituir al concurso de disfraces, uno de los acontecimientos del Corpus, de ahí que Victoria Rodríguez lo haya situado en este lugar del programa.

Sin duda uno de los momentos para la nostalgia de los anteriores Corpus tendrá lugar en la tarde-noche del miércoles 2 de junio. La Plaza de España acogerá la proyección del audiovisual de Javier Moro, ‘El Corpus, sentimiento de un pueblo’, documento en el que se realiza una mirada retrospectiva a la celebración de las fiestas del Corpus en Vitigudino a partir de mitad del siglo XX.

En el apartado musical, y tras la buena acogida de las actuaciones celebradas en las Ferias de 2020, vuelven los tributos a artistas famosos. En esta ocasión tendrá lugar un tributo a Raphael y otro a Julio Iglesias, además de Mecano, este último previsto parta la noche del sábado de Corpus y que será otro de los eventos más esperados de estas fiestas. Otro de los eventos musicales será la actuación de Salamenco el viernes de Corpus.



Los niños también tendrán su espacio en estos Corpus. El viernes tendrán los tradicionales carretones pero “con varias medidas de seguridad especiales”, añade Victoria Rodríguez. Y otro de los momentos que será especial para los más pequeños, además del juego de Diverchef, será el disparo de cohetes artificiales en la noche del viernes de Corpus, y juegos gigantes en madera el sábado de Corpus.

El apartado taurino tendrá como ‘representante’ una exhibición de toreo de salón a cargo de alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, evento previsto también el sábado de Corpus. Y como broche, el Domingo de Corpus, última jornada festiva, la programación concluye con una ‘paellada’ en la plaza del Mercado de Abastos, que “se repartirá en táper para evitar que se infrinjan las medidas de seguridad”, añadía la edil de Fiestas.

No obstante, desde el Ayuntamiento se apela a la responsabilidad individual para que las fiestas del Corpus no se conviertan después en una pesadilla. No obstante, el Consistorio velará porque se cumplan las medidas de seguridad en cada uno de los eventos organizados, de acuerdo a la normativa que pudiera surgir una vez concluido el estado de alarma y la evolución de la pandemia.