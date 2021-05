Más de 800 personas reciben la vacuna covid este jueves en Vitigudino

Jueves, 6 de mayo de 2021

A las más de 400 personas que en la mañana de este jueves obtenían la segunda dosis de la vacuna Pfizer, esta tarde se suman otras 400 personas que recibirán la primera dosis, en una nueva jornada con doble sesión de vacunación en el frontón de pelota de Vitigudino.

Por la mañana estaba prevista la revacunación de las personas nacidas entre 1942 y 1945, que fueron vacunadas con la primera dosis el 15 de abril, mientras que por la tarde, a partir de las 15.40 horas, recibirán la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 las personas nacidas entre 1952 y 1955, ambos inclusive.

Como en las anteriores convocatorias, no se realiza llamada de cita previa, por lo que el equipo sanitario de vacunación recomienda no acudir al frontón de pelota con anterioridad a la hora correspondiente a cada grupo, en primer lugar para que no se produzcan aglomeraciones y, segundo, para no soportar una espera inútil a las puertas del centro de vacunación.

Entre los vacunados también estaban las 30 personas que no llegaron a recibir la vacuna el pasado martes por falta de dosis, pues el equipo sanitario no recibió en Salamanca las dosis necesarias de vacuna de acuerdo al número de personas vacunadas el 13 de abril.



La Zona Básica de Salud de Vitigudino está integrada por los municipios de: Ahigal de Villarino, Almendra, Barceo, Bogajo, Brincones, Cabeza del Caballo, Cipérez, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Guadramiro, Iruelos, Moronta, Peña (La), Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña de La Ribera, Pozos de Hinojo, Puertas, Sanchón de la Ribera, Trabanca, Valderrodrigo, Valsalabroso, Vidola (La), Villar de Peralonso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires, Villarmuerto, Villavieja de Yeltes, Vitigudino y Yecla de Yeltes.