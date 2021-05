El interior de la hostelería de Ciudad Rodrigo continuará cerrado esta semana

Lunes, 3 de mayo de 2021

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, confirmó en la mañana del lunes, en una rueda de prensa posterior al nuevo Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta, que el interior de la hostelería y restauración y de las casas de apuestas y salas de juego de Ciudad Rodrigo permanecerá cerrado también esta semana (hasta el lunes 10 inclusive). El actual cierre del interior de la hostelería (el 4º en lo que va de pandemia) fue decretado el pasado lunes 26 de abril -entrando en vigor el martes 27- al superar Ciudad Rodrigo el umbral de 150 casos por 100.000 habitantes en los 14 días previos.

En el momento de decretarse el cierre, existía la duda (porque no lo llegaba a aclarar la Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León donde se reflejaba el cierre) de si podría levantarse este lunes en caso de que hubiese bajado la incidencia lo suficiente o si se debería esperar 14 días en cualquier caso (que es lo que le ha ocurrido a la localidad soriana de Almazán, cuya incidencia sí ha bajado del umbral marcado, pero va a cumplir un período de 14 días con su hostelería cerrada para controlar la evolución de la incidencia).

Sin embargo, en el caso de Ciudad Rodrigo no ha existido duda, porque su incidencia acumulada a 14 días sigue por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes (en la jornada dominical era de 163 casos por 100.000 habitantes), con lo cual como mínimo hasta el próximo lunes 10 no se levantará el cierre del interior de la hostelería. En caso de que ese día no se hubiera bajado del umbral, el cierre se prolongaría. Las buenas noticias de este lunes a nivel provincial se dan en Salamanca capital y Béjar, cuya hostelería podrá volver a funcionar al completo este martes.