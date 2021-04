El Cine Juventud tiene que cerrar de nuevo por la falta de grandes títulos

Lunes, 26 de abril de 2021

El Cine Juventud de Ciudad Rodrigo comunicó en la mañana del lunes que, tras apenas cuatro semanas funcionando, se ve obligado de nuevo a cerrar temporalmente sus puertas “ya que nos vemos sin títulos que proyectar”. Según señalan, han intentado estar abiertos durante estas semanas con títulos independientes con escasa repercusión mediática y comercial, pero “la respuesta del público no ha sido la esperada”, y aunque podrían seguir abiertos con este tipo de títulos y además ofrecer reestrenos de otros años, “creemos que no es la solución”. Desde el Cine Juventud concluyen que “necesitamos películas fuertes y con nombre, y al igual que ha pasado durante muchos meses, no hay” por culpa de la pandemia del coronavirus (las grandes productoras han retrasado muchos estrenos), anunciando que retornarán “cuando vuelvan las películas”. En este sentido, se estima que ese regreso podría producirse a finales de junio, ya que a partir de ese momento se espera que lleguen grandes títulos comerciales como Viuda Negra, Fast and Furious 9, Gru 3 o Cruella.