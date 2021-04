Patrimonio Nacional desde 1988

Domingo, 18 de abril de 2021

En Salamanca contamos con la suerte de tener una gran cantidad de monumentos que dan color a esta provincia tan rica. Apuesto a que todos los que estáis leyendo este artículo conocéis nuestras catedrales, la Plaza Mayor o habéis conseguido localizar la ranita en la fachada de la Universidad. Por no hablar de nuestra gastronomía, cargada con productos tan ricos como el hornazo que hace poco tiempo tuvimos la suerte de catar, el jamón exquisito de Guijuelo o el farinato de nuestra querida Miróbriga. ¿Y el deporte? Eso ya es para nota. Tenemos al Salamanca y a Unionistas que cada vez que se enfrentan provocan el interés de media España e incluso parte del extranjero. Y luego están las chiquitas del basket que no deben de hacerlo mal. ¿Cómo se llamaban? No recuerdo...

Basta ya de introducciones. Esas chicas de las que usted ha oído hablar, señor, señora, acaban de ganar al Sopron húngaro y son finalistas de la Euroliga femenina de baloncesto. Se lo explico de otra forma por si todavía no las conoce. Este equipo es uno de los dos mejores de todo el baloncesto europeo y tiene la oportunidad de alcanzar el clímax ganando esta misma tarde al Ekaterimburgo ruso. A las 18:00 horas españolas, por Teledeporte o en RTVE.es puede disfrutar de este fantástico partido de baloncesto.

¿Por qué no se ha enterado de la importancia del Perfumerías Avenida en Europa? No es su culpa, no se martirice, el problema viene de mucho más arriba. Vivimos en un mundo donde la igualdad entre hombres y mujeres se consigue poniendo falda al dibujo del peatón en un semáforo, como si las mujeres no pudieran llevar pantalón. Eso, al parecer, es igualdad. ¿Recuerda usted el enorme revuelo que se produce en Salamanca cuando el Madrid o el Barcelona llegan a la final de la Champions? Perfumerías Avenida está en la final de su “Champions” particular, teniendo el mismo mérito que sus homónimos futboleros o más, incluso, si hacemos hincapié en la desigualdad salarial entre ambos deportes, en la enorme diferencia de medios cubriendo estos eventos o en cualquier aspecto deportivo o extradeportivo que a usted se le venga a la cabeza.

¿Cómo vamos a conseguir que reconozcan la labor de este equipo si somos nosotros mismos los que infravaloramos su trabajo?

Termino con una reflexión y con una frase que me decían mis padres cuando era pequeño y no comía menestra. “¿Cómo puedes decir que no te gusta si nunca la has probado?” Hoy no paro de pedirle que me la hagan cada vez que voy a visitarles. Pues eso.

¿Moraleja? Nadie es profeta en su propia tierra, pero no por méritos vuestros, chicas, sino por demérito nuestro. Salid y jugad que, ganéis o perdáis, Salamanca y España quedarán bien representadas. Sois gigantes, sois eternas, sois… ¡PATRIMONIO NACIONAL!

Nos leemos por aquí el próximo domingo, o hasta entonces en Instagram (@rubenjuy) y en Facebook (Rubén Juy).

PD: El próximo viernes 23 estaré de 18:00 a 20:00 en la caseta de AFECIR debido a la Feria del Libro de Ciudad Rodrigo. Si queréis conocernos y hablar de Almas de Plata, de estos artículos o de la vida en general, ¡allí me tendréis! ¡GRACIAS!