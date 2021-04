Mundo rural

Las principales tipos de ganado, que se explotan en régimen extensivo y mantienen desplazamientos trashumantes son:

− El ganado vacuno, que ha constituido históricamente uno de los pilares de la ganadería nacional, estando además íntimamente ligado al tejido social del medio rural.

− El ganado ovino, que es el más representativo de la ganadería en España debido a su triple aptitud productiva (carne, leche y lana), su frugalidad, resistencia y capacidad de adaptación a las duras condiciones del clima mediterráneo.

− El ganado caprino, que ha estado siempre íntimamente relacionado con el ovino, tanto desde el punto de vista productivo como socioeconómico.



De una forma general, se puede afirmar que son las razas autóctonas que se explotan en régimen extensivo las protagonistas de los movimientos trashumantes (sin exclusión de otras razas que sin ser autóctonas también trashuman).