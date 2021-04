De los 6 mayores municipios de la provincia sólo Miróbriga tendrá abierto esta semana el interior de la hostelería

Lunes, 12 de abril de 2021

La Junta de Castilla y León celebró en la mañana del lunes una nueva reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno para analizar las últimas novedades en torno a la situación de la pandemia del coronavirus y tomar a partir de ello las medidas oportunas. Una semana más, no hay cambios en las medidas de restricción para la comarca de Ciudad Rodrigo, gracias a los buenos datos de incidencia que viene presentando, aunque se hayan estropeado un poco en los últimos diez días.

La gran duda en torno a la comarca estaba en saber si se decretaba el cierre del interior de la hostelería en el municipio de La Fuente de San Esteban, ya que su incidencia acumulada asciende a 622 casos por cada 100.000 habitantes. Como hemos publicado, ese cierre es automático cuando se superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes en las localidades de más de 5.000 habitantes, pero para las localidades de menor población queda a discreción de la Junta según sus datos concretos y otros factores.

En este caso, La Fuente de San Esteban ha tenido ‘suerte’ y podrá mantener abierto el interior de la hostelería. No han corrido la misma suerte las localidades de Béjar, Villares de la Reina y Salamanca capital, que desde este martes deberán tener cerrado durante dos semanas el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, y las casas de apuestas, uniéndose a Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes y Villamayor, que ya estaban desde la semana pasada en esta situación, que mantendrán al menos una semana más.

Con ello, Ciudad Rodrigo será la única localidad de entre los 6 municipios de mayor población de la provincia salmantina que esta semana tendrá abierto el interior de la hostelería (también lo tendrá abierto la 7ª localidad más poblada, Peñaranda de Bracamonte, y no así la 8ª, que es Villares de la Reina).

Respecto a la hipotética desescalada, el vicepresidente de la Junta Francisco Igea señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que por el momento no está prevista: “no tiene sentido relajar las medidas cuando tienes la incidencia en crecimiento continuo, cuando además las medidas no están impidiendo la actividad de ningún sector”, remarcando que “están afectando a los aforos, pero no están impidiendo la actividad de ningún sector”, olvidándose por ejemplo del ocio nocturno, que sigue cerrado. Según Igea, se rebajarán las medidas “cuando la incidencia esté en niveles aceptables”.