Presentadas 18 solicitudes para el puesto de auxiliar administrativo, y 15 para el de peón de jardinería

Viernes, 9 de abril de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos a los procesos selectivos que tiene actualmente en marcha para cubrir sendas vacantes en su plantilla municipal: una plaza de auxiliar de administrativo adscrita al Cuerpo de la Policía Local, reservada a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y una plaza de peón de jardinería, también reservada a personas con discapacidad, en este caso de tipo intelectual igual o superior al 33%, que no les imposibiliten desempeñar los puestos.

Respecto a la plaza de auxiliar de administrativo adscrita al Cuerpo de la Policía Local, han presentado su candidatura un total de 18 personas (13 hombres y 5 mujeres), de las cuales solo ha sido excluida una por el momento, por no presentar el justificante del abono de las tasas de los derechos de examen (16,96€) o bien un justificante de estar exenta de su pago (por llevar más de un mes desempleada).

Mientras, en lo que respecta a la plaza de peón de jardinería, se han presentado un total de 15 candidaturas (14 hombres y 1 mujer), de las cuales sólo han sido admitidas 9 por el momento. En lo que respecta a las candidaturas excluidas, se rechaza la de dos personas porque su discapacidad no es intelectual según informe de la Junta de Castilla y León; otra no acredita discapacidad intelectual; otra no ha presentado el justificante del abono de las tasas de examen o un justificante de su exención; otra persona, además de la causa anterior, tampoco ha acreditado el tipo de discapacidad; y una última no ha presentado titulación académica.

En ese sentido hay que recordar que para la plaza de peón de jardinería basta con tener o estar en condiciones de obtener un nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad, o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria; mientras que para la plaza de auxiliar administrativo se exige el título de Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I o equivalente.

Como es habitual, ahora se abre un plazo de 10 días hábiles para que los excluidos en cualquiera de los procesos formulen reclamaciones o subsanen los defectos que hayan motivado su exclusión (si es que son subsanables). Ese plazo de 10 días empezará a contar cuando los listados de admitidos y excluidos sean publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. Finalizado ese plazo, se analizarán las alegaciones presentadas y se publicarán los listados definitivos de admitidos y excluidos a ambos procesos selectivos, momento en el que se dará a conocer la fecha de realización del primer ejercicio de cada proceso.

La relación de admitidos y excluidos a la plaza de peón de jardinería se puede consultar aquí: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/ANUNCIO-LISTADO-PROVISONAL-DE-ADMITIDOS-JARDINEROS-DISCAPACITADO.pdf, y la relación de admitidos y excluidos a la plaza de auxiliar administrativo, aquí: https://www.ciudadrodrigo.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/ANUNCIO-LISTADO-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-AUX-ADTVO.pdf.