“Arribes y Abadengo están de moda y serán el destino turístico más importante”

Miércoles, 7 de abril de 2021

Qué balance hace del último año...

El último año ha sido duro para todos, en el medio rural también. El cierre perimetral, provincial, autonómico y en nuestro caso también el cierre de la frontera ha influido de forma muy negativa en los negocios de la zona. Esperamos que se acabe pronto. Lo que sí hemos notado estos días de una cierta apertura es que ha venido mucha gente a Arribes. Creo que estamos de moda y mucha gente ha visitado nuestros espectaculares miradores, el ciclo de agua. Tengo que reconocer que en eso Hinojosa, con sus cinco ríos, es una privilegiada.

¿Se nota la presencia de visitantes en el pueblo?

Quiero hacer una llamada a esta gente que nos visita, que no solo vengan a disfrutar de la naturaleza y se vayan sin conocer el pueblo, sus productos, a sus gentes. Hago un llamamiento a esa sensibilidad especial que en estos momentos debemos tener hacia el comercio local. En Hinojosa se pueden llevar queso, dulces, embutidos... y el recuerdo de la amabilidad de sus vecinos. Eso es muy importante para nosotros en la situación actual y lo que se avecina de cara al verano para los negocios. Se han perdido las navidades, los carnavales, las rutas senderistas, las fiestas. En Hinojosa se va a perder la Feria del Queso. Prácticamente más de medio año ya perdido a nivel de negocio.

¿Cómo ve el futuro para esta zona?

Me reafirmo en lo que he dicho: Arribes y Abadengo están de moda y en un plazo más corto que largo seremos el destino turístico más importante de la provincia, dicho esto con todo el cariño hacia Ciudad Rodrigo y la Sierra. Aquí a cada kilómetro podemos descubrir un territorio nuevo, un paisaje distinto. Además tenemos una gran variedad de recursos históricos, unos magníficos miradores, una vía férrea única y Portugal y el río Duero. Al Duero no le prestamos atención y debería ser un foco importantísimo de generación de riqueza. Seguimos teniendo un fallo enorme en este sentido y es canalizar todos esos miles de turistas que llegan en los cruceros: ninguna administración pone nada de su parte para que disfruten de nuestros pueblos.

¿El Camino de Hierro será un revulsivo?



El otro gran atractivo que tenemos es la línea férrea, concretamente el tramo de Hinojosa y Fregeneda, que comienza en ‘la estación de abajo’ y que acaba en Vega Terrón. Hay que reivindicar la puesta en marcha de esa línea, no solo para pasear, sino que empiece a permitirse poner artilugios sobre ella, porque no causan ningún daño a la infraestructura y puede ser un atractivo insuperable.

Además, ya he propuesto en Diputación que se continúe con el alquiler y la rehabilitación de la línea por tramos, primero hasta Lumbrales, luego Olmedo y Villavieja, hasta La Fuente. Aquí fallan las administraciones porque no hay una visión de futuro de por dónde va a ir la vida del territorio de Arribes, Abadengo y Campo Charro.

Un nuevo enclave en la Red de Miradores

Hinojosa contribuirá a la red de miradores existente en Arribes y Abadengo con la creación de un nuevo mirador, “una red espectacular, creo que la mejor de España”, afirma el alcalde. Actualmente se están realizando las obras de adecuación del nuevo enclave paisajístico en el paraje de ‘Los pajeros de González’, al que se accederá a través de los caminos de concentración. En el futuro será señalizado y promocionado con una ruta que enlazará con La Peña la Vela y el Mirador del Contrabando, en un circuito cerrado que empezará y terminará en Hinojosa. Será de dificultad alta por su longitud. “Nosotros, en las rutas organizadas, siempre hemos apostado por grupos no demasiado numerosos, para disfrutar y establecer relaciones de amistad, como hemos conseguido estos años”, explica Bautista aludiendo a las Rutas promovidas por el Ayuntamiento en el mes de abril, y que este año no se podrá celebrar.

Por otra parte, el alcalde y diputado provincial presentará en Diputación una propuesta para que se renueve el material de los miradores del oeste salmantino, para darles un aspecto más acorde con el entorno natural. “Diputación fue la promotora e intentaremos que haga un esfuerzo y restaure esta espectacular red de miradores”, manifiesta Bautista.