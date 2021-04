“No entiendo la estrategia de vacunación de los mayores, como que no tengamos UVI móvil”

Miércoles, 7 de abril de 2021

Bañobárez es uno de los pueblos de la comarca histórica del Abadengo que se quedó fuera de los límites del Parque Natural Arribes, aun a pesar de contar con interesantes y singulares atractivos ligados al medio ambiente y el patrimonio arquitectónico, recursos que su Ayuntamiento intenta promocionar con varias iniciativas, aunque la principal preocupación de su alcalde en el último año ha sido, como para la mayoría, garantizar la salud de sus vecinos. Y en este capítulo, su alcalde, José María Regalado, destaca el comportamiento de los jóvenes, “de los que estoy muy orgulloso por cómo han reaccionado frente a las restricciones, demostrando un comportamiento ejemplar”.

Pero si Regalado con algo se muestra crítico es con la estrategia de vacunación llevada a cabo por el Sacyl, recordando que ha puesto todos los medios necesarios a disposición de la Junta para que las personas mayores de 80 años sean vacunadas en el municipio y, sin embargo, su ofrecimiento, como el de otros muchos alcaldes, ha caído en saco roto. Regalado recuerda que la mayoría de las personas mayores “no tienen medios para desplazarse a Lumbrales y mucho menos a Vitigudino, no tenemos autobús ni taxis, además de que la mayoría tiene mermadas sus facultades físicas y les cuesta mucho desplazarse. Y si además tratamos de que la gente no se concentre, no podemos meter a 50 personas mayores, con dificultades de movilidad, en un autobús”.

Sin duda los servicios sanitarios son para José María Regalado fundamentales en el mundo rural, especialmente en comarcas alejadas de los hospitales como El Abadengo. Por ello una de sus reivindicaciones es que la comarca de Vitigudino esté dotada con una UVI móvil, pues recuerda que hay municipios a más de 90 kilómetros de la capital, y que “este es un servicio en el que no tiene que tenerse en cuenta la rentabilidad, la sanidad pública no está para ganar dinero sino para servir a la sociedad, y con una vida que se salve la UVI móvil queda suficientemente amortizada. Es cierto que está el helicóptero, pero es para toda la provincia e incluso más allá, donde se necesite, pero en invierno, a partir de las cinco de la tarde no vuela y también a partir de esa hora la gente se pone enferma”. Su preocupación por este asunto es tal que el Ayuntamiento ha adquirido un desfibrilador que “hemos instalado a la entrada de la residencia para facilitar el acceso por si surge la necesidad de usarlo. Cuando hemos decidido comprarlo no hemos mirado si será o no rentable, pero si un día impedimos la muerte de una persona, bienvenido sea”.

Otra de las preocupaciones principales del alcalde en estos meses ha sido adaptar la residencia de mayores (casa asistida) a la nueva normativa. A este respecto, Regalado recuerda “la ley está para cumplirla” y que “el Ayuntamiento hará un esfuerzo, junto con los residentes, a los que habrá que subirle un poquito la cuota”, para la contratación a primeros de abril de una cocinera-cuidadora, con lo cual quedaría solventado el “asunto principal que debemos cumplir”, pues el resto de condicionantes obedecen a “cuestiones de régimen interior y funcionamiento”. Asimismo, el regidor recuerda que “se han hecho otras mejoras como la creación de un jardín exterior para que los mayores puedan salir a pasear fuera”.



Mejora de accesos

En la gestión municipal de este último año, Regalado destaca haber logrado que la Diputación continúe con la mejora de la carretera que les une con Vitigudino, concretamente el tramo entre Bañobárez y Fuenteliante, cinco kilómetros que “ya han sido adjudicados a una empresa y tiene que estar ejecutado antes del verano”. Además, el alcalde continúa reivindicando el arreglo de la carretera que une a Bañobárez con Lumbrales, acceso principal en tanto que la conexión con la capital del Abadengo facilita el acceso de personal sanitario, el transporte escolar y el comercio, “principalmente los miércoles, día de mercadillo en Lumbrales”. Por ello, Regalado espera que “antes de que termine la legislatura, que así me lo prometieron, la hagan”.

Por el contrario, lo que sí tiene confirmada su ejecución es la reparación del camino de Los Propios, acceso directo a la carretera de Ciudad Rodrigo por Castillejo de Martín Viejo. La obra ya ha sido adjudicada por la Diputación y financiada con cargo al plan de mejora de caminos asfaltados, 76.000 euros de presupuesto de los que el 80% serán financiados por la institución provincial y el resto por el Ayuntamiento. Las obras consistirán en “limpieza general de los márgenes y cunetas, bachear lo necesario y echar una capa de asfalto a toda la superficie de rodadura. Creo que comenzarán en mayo si el tiempo viene bien”.

Por otro lado, el regidor recuerda que tienen pendiente de ejecución las obras de Planes Provinciales, una inversión de 98.579,75 euros en total destinados a mejoras en la red de abastecimiento en las calles El Arroyo, Santa Bárbara, Escuela de niñas, Concejo, Fuentitas, Barrio San Martín y Humilladero. Otra de las actuaciones previstas en breve es continuar con la renovación del alumbrado público a led.

En proyectos pendientes, Regalado recuerda la depuradora de aguas residuales, obras que espera salgan a licitación para una vez ejecutadas tener el nuevo Plan de Urbanismo aprobado, condición sine qua non de la Confederación Hidrográfica del Duero para este trámite, aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento. El coste de la EDAR alcanzaría los 100.000 euros, de los cuales el 80% estarían financiados por la Diputación y el 20% restante por el Ayuntamiento.