Ciudad Rodrigo registra su primer positivo en coronavirus desde el 28 de febrero

Domingo, 4 de abril de 2021

Teniendo en cuenta que estaban llamados a vacunarse contra el coronavirus a lo largo del día un total de 1.328 de sus vecinos (todos los de 60 a 65 años que todavía no hubieran recibido ninguna vacuna), este Domingo de Resurrección debía ser una gran jornada para la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo. Sin embargo, la actualización de los datos de enfermos hecha pública por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a última hora de la mañana ha traído una mala noticia: ha aparecido un positivo en esta Zona Básica.

Según esos datos que ofrece diariamente la Consejería, se trata del primer positivo en esta Zona Básica en cinco semanas: el último detectado hasta la fecha databa del domingo 28 de febrero (durante el mes de marzo no apareció ninguno, aunque las estadísticas incorporaron uno que se sabe que era ‘antiguo’ porque no se reflejó en los datos de incidencia semanal y quincenal).

Atendiendo a los datos desglosados por municipios, la localidad donde se ha registrado el positivo es Ciudad Rodrigo, que abandona el ‘0’ total en el que se encontraba desde el 15 de marzo y empieza a reflejar una incidencia de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Al menos, al ser en números absolutos sólo 1 positivo y tener Ciudad Rodrigo mucha población, la localidad mantiene el color azul de la ‘Nueva Normalidad’.

Además del detectado en la Zona de Ciudad Rodrigo, este domingo aparece otro nuevo positivo en coronavirus en el territorio de la comarca mirobrigense, en concreto en la Zona de Fuentes de Oñoro, que fue donde apareció uno el sábado rompiendo la gran racha sin casos de la comarca. Al ser de este modo su 2º positivo, esta Zona Básica entra en el color naranja, siendo la primera vez desde el 10 de marzo que una zona básica de la comarca mirobrigense está en ese color.

Según los datos desglosados por municipios, este positivo en la Zona de Fuentes de Oñoro debe pertenecer como el del sábado a la localidad de Espeja, ya que ningún otro municipio presenta este domingo variaciones en sus datos (Espeja mantiene el nivel de riesgo ‘Muy Alto’ que estrenó en la jornada del sábado).

Además de los positivos, las zonas básicas de salud de Fuentes de Oñoro y Ciudad Rodrigo suman este domingo una persona enferma y un caso activo más cada una de ellas. Esta misma circunstancia se da en la Zona Básica de La Alberca, aunque en su caso no tiene correspondencia con nuevos positivos. Hay que recordar que la Consejería de Sanidad de la Junta no actualizará hasta el martes las cifras de pruebas PCR realizadas, con lo cual este domingo no se registra ningún incremento en las mismas.