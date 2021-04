“Entendemos el turismo como uno de los pilares fundamentales del desarrollo comarcal”

Sábado, 3 de abril de 2021

Nos realiza un balance este segundo año de legislatura...

La verdad es que ha sido un año complicado y difícil. En todas las administraciones ha estado todo prácticamente parado. En el Ayuntamiento de Lumbrales hemos intentado seguir el ritmo de trabajo, dentro de nuestras posibilidades: desde obras en varias calles en las que se produjeron roturas de tuberías, a sacar adelante los proyectos de cambio de luminarias en el alumbrado público, o la remodelación integral de los vestuarios de las piscinas, un servicio que el Ayuntamiento quiere dar a los vecinos este verano, aunque habrá que esperar la evolución de la pandemia.

¿Qué ha quedado en el tintero?

Tenemos tres cosas en el tintero. La principal, que nos trae de cabeza, es la terminación de la obra de la residencia. Creo que ya queda muy poquito para que salga la licitación definitiva para la posterior adjudicación de la obra. El segundo tema es el gimnasio municipal, del que nos queda finalizar el tema de la adjudicación y adquisición de las máquinas. El tercer tema que tenemos pendiente y que esperamos hacer ya este año es el parking de autocaravanas. En su día tuvimos que modificar el presupuesto, por cuestión de tiempo no lo pudimos hacer. Ahora lo vamos a meter en el presupuesto de 2021. Ya estamos realizando contactos con Diputación y Junta para los permisos.

Este equipo de gobierno no es que crea en el turismo, es que entiende el turismo como uno de los pilares fundamentales de desarrollo no solo para el municipio de Lumbrales sino para toda la comarca. No se puede demorar por más tiempo que Lumbrales y su comarca no tenga un punto para dar cabida a ese turismo incipiente de autocaravanas y de campistas que se está produciendo, no podemos permitirlo.

Además del turismo entendemos que otro de los pilares de desarrollo es la agricultura y la ganadería. Hemos hecho inversiones importantes para el mantenimiento de las instalaciones agroganaderas del municipio; hemos dotado a los embarcaderos tanto en seguridad como en mejoras, oyendo las recomendaciones de los ganaderos, y seguiremos en esa línea.

Respecto a la concentración parcelaria, sigue parada, ya no diremos parada, sino en el mismo punto de inflexión en el que estaba hace un año y hace año y medio. No sabemos si es por la pandemia, si es porque no hay dinero, si es porque no hay interés. Nosotros estamos forzando tanto al delegado de la Junta como a nuestros contactos en Valladolid para apoyar la concentración en Lumbrales.



¿Cree que estamos en una buena época para el turismo en la zona?

Creo que Arribes, no sólo Arribes norte sino toda la zona del parque natural, en los últimos años estamos viendo una tendencia muy positiva en materia de visitantes. No solo por lo que ofrece ahora mismo sino lo que puede ofrecer, las posibilidades que tiene Arribes desde Aldeadávila, hasta la oferta turística que se plantea desde Diputación con la apertura inminente, esperemos, del Camino de Hierro.

A nivel turístico, cultural y a nivel natural lo que ofrece Arribes al visitante es un marco incomparable y no solo a nivel provincial. Sí que es verdad y lo estamos viendo, que cuando tenemos unas lluvias copiosas al inicio de la primavera vemos el paisaje espectacular, tenemos cascadas, tenemos ríos.., tenemos todos los condicionantes para que este entorno sea un referente turístico a nivel nacional. Solo falta el revulsivo de promocionarlo.

Creo que desde las administraciones, Diputación y Junta se está haciendo un esfuerzo de promoción del turismo rural, un turismo que permite una visita libre, sin aglomeraciones, aquí todo son facilidades y desde las administraciones hay que apostar por ello. Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro: el turismo es y debe ser un pilar fundamental en el desarrollo de la economía.

¿Qué opina sobre la hipotética reapertura de la vía férrea?

No veo la reapertura total de la vía para tema mercancías, creo que tenemos el ejemplo negativo con el tema de los barcos que llegan a Vega Terrón y Barca. Yo no quiero un turismo que sea de paso, que a la comarca del Abadengo no le repercuta beneficiosamente para nada. Otra cosa es lo que se plantea desde Diputación con el Camino de Hierro. Efectivamente es un recurso que se puede ampliar y seguir explotando, no se tiene por qué cerrar exclusivamente en el camino andando desde La Fregeneda a Vega Terrón. Creo que desde Lumbrales, Hinojosa hasta la Fregeneda, e incluso hasta Vega Terrón, se pueden plantear otra serie de actividades paralelas a lo que es senderismo, pero siempre intentando que se quede en la zona, que la vía no sea únicamente un recurso de paso.