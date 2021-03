El Coro de San Andrés inaugura la Semana Santa en su Parroquia con un concierto

Sábado, 27 de marzo de 2021

La Parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo inició en el tramo final de la tarde del sábado la programación especial que ha preparado para conmemorar de una forma más significativa la Semana Santa 2021. Esta programación se abrió con la habitual misa de la tarde sabatina, considerada en este caso misa de vísperas, tras la cual hubo un concierto con motivo de la llegada de estas fechas del propio Coro de San Andrés, que fue introducido por el párroco, Tomás Muñoz Porras.

En el concierto, al que se quedaron la mayor parte de los fieles que habían asistido a la misa previa, se pudieron escuchar las siguientes piezas. O Bone Jesu, de Palestrina; Esto es mi cuerpo y Virgen Dolorosa, de P. Josico; Pópule meus, de Tomás Luis de Victoria; O Jesu Christe, de J. Van Berchem; Hora de nona y Oh Cruz fiel, de C. Erdozain; Stabat mater, de Zoltan Kolaly; y Señor me cansa la vida de J. A. García, todo ello con compañía al órgano de Manuel José Gutiérrez.

La programación semanasantera en esta parroquia mirobrigense, en la que tendrá un gran protagonismo el Cristo Bendito de San Andrés que se encuentra en la Iglesia, continuará en la jornada dominical con dos misas de Domingo de Ramos a las 12.00 y 13.00 horas. El Jueves Santo, tendrán a las 17.00 horas la habitual Misa de la Cena del Señor, completándose la tarde con una Hora Santa a las 20.30 horas (evidentemente, este año no habrá actos más allá de las 22.00 horas debido al toque de queda).

El Viernes Santo, se desarrollará a las 18.00 horas la celebración de La Pasión del Señor, que incluirá una Adoración de la Cruz y la bendición del barrio con el Cristo, con quién habrá una oración de encuentro a las 20.30 horas, con una mirada especial a la juventud.

El Sábado Santo, a las 11.30 horas, se subirá el Cristo a su lugar propio (también habrá una oración mariana) completándose los actos a las 20.00 horas con la emblemática Vigilia Pascual, durante la cual habrá una mirada especial hacia los niños, que recibirán velas, agua bendita y chocolate. Todos estos actos han sido recogidos por la Parroquia en unos prácticos marcapáginas que se están repartiendo estos días.