El III Juvenil encaja ante el Leis Pontevedra su 1ª derrota de esta fase tras hacer demasiados regalos

Sábado, 27 de marzo de 2021

Tras haber impresionado ganando en las dos primeras jornadas a duros rivales, el III Juvenil encajó en la tarde del sábado su 1ª derrota de la 2ª fase de la División de Honor ante el Leis Pontevedra, quién curiosamente había sido el equipo peor clasificado en la 1ª fase entre los conjuntos gallegos que han accedido al subgrupo de los mejores. Esta derrota tuvo como clave los numerosos fallos mirobrigenses, que acabaron por hacer ‘inevitable’, pese a los esfuerzos de Pablo Ramos porque no fuera así, que el Leis Pontevedra se hiciese con la victoria tras un continuo acoso en el tramo final, aunque curiosamente sus 5 goles llegaron gracias a ‘regalos’ locales: 2 penaltys y 3 graves fallos propios atrás.

Como ocurrió en el primer partido jugado en casa hace dos semanas, este encuentro volvió a ser larguísimo, alcanzando las dos horas de duración, pese a que no fue tan amplia la colección de faltas que señalaron los colegiados, que sin llegar a tener influencia en el resultado (tal y como fue el encuentro podía haber caído de cualquier lado), cometieron algunos errores claros, pudiendo tener incluso algún motivo más para quejarse de ellos el Leis Pontevedra. La lástima principal de este encuentro fue que el III Juvenil no pudo brindar una victoria a su afición, que por primera vez este curso ‘llenó’, con el aforo que está permitido, el Pabellón de Conde de Foxá.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro empezó mal para los intereses mirobrigenses, ya que cuando se llevaba poco más de un minuto el Leis Pontevedra estrenó el marcador con un penalty muy protestado. Con esa ventaja, los gallegos decidieron ceder un poco las riendas, cogiendo el mando el III Columnas, que movía mucho el balón pero le costaba tirar con claridad, probándolo con poco peligro Javi Ortega, Sergio o Diego Rubio (el portero le repelió con el pie su buen tiro lejano).

El Leis Pontevedra, que no había vuelto a tirar desde el penalty, tuvo una triple ocasión consecutiva en el 7’, con dos disparos que repelió Pablo Ramos a saque de esquina, en el segundo de los cuales llegó otra vez el balón al área, donde fue despejado con apuros. Tras enviar fuera sendos tiros Pablo Ramos e Iker, y tener una doble opción más clara en un disparo de Jorge Crespo que enviaron a córner, en cuyo saque Diego Ruiz enchufó con mucha fuerza el balón, rozando el larguero, los gallegos pidieron tiempo muerto justo en el ecuador de la primera parte.

Tras el mismo, no cambió demasiado la dinámica, salvo que las intentonas del III Columnas llevaron mayor peligro, como una en el 11’ en la cual Jorge salvó una opción atrás iniciando una contra 3vs2 con Diego Rubio y Pablo Martín, no llegando éste último por los pelos a rematar en el segundo palo. Segundos después, llegó el mazazo del 0-2, en un pase hacia atrás para Pablo Ramos, quién no llegó a darle bien ante la presión de un rival, que se hizo con el balón y acabó marcando a placer.

Al menos, los gallegos cometieron sólo 8 segundos después su 5ª falta, a la que siguió una 6ª en el 15’, lanzando Diego Rubio un doble penalty que se estrelló en el palo izquierdo. Tanto antes como después de este lanzamiento, el Leis tuvo dos disparos muy claros, el primero de los cuales lo repelió Pablo Ramos (en una contra), y el segundo Diego Rubio casi en línea de gol. Tras ello, el III Columnas ya empezó a carburar un poco mejor, con acciones de más peligro, pero en esos minutos no acompañó la puntería en remates de Pablo Ramos (por partida doble) o Miguel, además de no llegar al balón en sendas acciones Miguel y Jorge Crespo en el 2º palo.

Parecía que el gol estaba muy caro para el III Columnas, pero en sólo 21 segundos acabaron por conseguir 2. El primero, desde el punto de penalty, obra de Sergio, y el segundo, en una acción en la que salió Pablo Ramos con el balón jugado, cediéndolo por la derecha a Javi Ortega, quién se lo devolvió a Pablo Ramos, que se resarció de su error en el 0-2 colocando el 2-2. Quedaban algo menos de dos minutos para el descanso en los cuales el III Columnas cometió su 5ª falta (los árbitros perdonaron la 6ª en una mano de Sergio), además de tener una ocasión muy clara el Leis Pontevedra con un tiro a puerta vacía (tras haber subido Pablo Ramos) que se fue al lado del palo derecho.

Con lo que había costado marcar, el 2-2 era un gran resultado al descanso para los locales, que dieron un golpe certero al poco de volver, en el 22’, con un gran balón de Diego Rubio desde la izquierda hacia el área, que esta vez sí fue rematado a gol en el 2º palo, por Javi Ortega. Con el marcador por 1ª vez en contra, el Leis Pontevedra desplegó su primera minifase de acoso, solventando Pablo Ramos dos intentonas casi encima suyo, además de mandar alto los visitantes un remate en el área con todo a placer para marcar.

Los mirobrigenses pudieron sentenciar el partido en los minutos siguientes, con tres grandes acciones de Jorge Crespo, pero sólo una acabó en gol. La primera, tras un robo por la izquierda, la desbarató el guardameta; la segunda, en una acción desde atrás, permitió a Jorge Crespo plantarse en el área, donde regateó al portero, llegando Pablo Martín desde atrás para marcar el 4-2; y la tercera, otro 1vs1 tras robar que de nuevo desbarató el guardameta. Por si fuera poco, en el mismo minuto (el 26’) que el 4-2 y que esa opción posterior, llegó el 4-3 desde el punto de penalty, muy bien lanzado por arriba.

Con ese marcador, se entró en una fase en la que tuvo más control de la situación el Leis Pontevedra, pero el peligro fue de ambos: Pablo Ramos despejó otras dos acciones muy peligrosas (la segunda por los pelos tras enredarse muchísimo una jugada), y el mismo portero mirobrigense fue el autor de dos disparos arriba que solventó el guardameta gallego. Este tramo se cerró en el 28’ con un disparo al palo de los visitantes, cuando también lo tenían todo a placer para marcar.

Después de unos minutos de calma, el 4-4 acabó por caer en el 31’ por otro error mirobrigense: intentaron mover atrás, los gallegos cortaron un pase y definieron por bajo. El tanto sentó mal al III Columnas que, salvo una intentona de Diego Rubio, quedó bastante encerrado atrás, teniendo los visitantes dos nuevas opciones a balón parado, en una falta y en un córner, atrapando los balones Pablo Ramos. El III Columnas pidió tiempo muerto en el 36’ para coger aire, pero continuó el control visitante, al menos eso sí con ocasiones menos peligrosas, que en todo caso iba replicando bien Pablo Ramos, empeñado en salvar el empate.

Sin embargo, acabó por caer un último gol, a 2’11” para el final, de nuevo por otro regalo local: el III Columnas intentó de nuevo mover el balón atrás en vez de sacarlo en largo, el Leis Pontevedra lo robó y tras un pase en corto, lo mandaron al fondo de la red para colocar el 4-5. Acto seguido, empezó a subir Pablo Ramos como portero-jugador, y aunque se movió y movió el balón, apenas hubo tres remates, ninguno de ellos con demasiado peligro: uno de Pablo Ramos y otro de Sergio se perdieron, y uno final de Sergio sobre la bocina lo cogió el portero. Por lo tanto, los mirobrigenses acabaron por caer derrotados por 1ª vez en esta 2ª fase, cuya 1ª vuelta cerrarán la próxima semana.