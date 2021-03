Colectivos de izquierda denuncian la gestión de la vacunación contra el covid en la comarca de Vitigudino

Viernes, 5 de marzo de 2021

El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) denuncian “la gestión de la vacuna de las personas dependientes y mayores de 80 años en la comarca de Vitigudino y, en general, del mundo rural salmantino”.

Estos colectivos denuncian que la campaña de vacunación a dependientes y ancianos en la comarca de Vitigudino “se está llevando a cabo en el Centro de Salud de Vitigudino y no en los consultorios locales y en domicilios”, a pesar de ser una zona con una población muy envejecida, una situación que califican de “dantesca” por lo que supone “desplazar a varias decenas de kilómetros a personas que, por su condición, lo tienen especialmente difícil”. Además, recuerdan que “no se está teniendo en cuenta que no todos los cuidadores disponen de un vehículo particular, que muchos de estos cuidadores no pueden permitirse faltar un día al trabajo e incluso que muchos grandes dependientes y personas mayores no tienen cuidadores”.

Por ello, desde el PCTE y CJC denuncian “el abandono del mundo rural por parte de las administraciones y las autoridades, que en nuestra provincia se hace más evidente en cuestiones como la sanidad, con falta de medios y constantes recortes. Situación que en Las Arribes conocemos bien, ya que si aún disponemos de urgencias es porque hace nueve años lo peleamos en nuestros pueblos”.



Asimismo, señalan que “estos intentos de desmantelamiento de la sanidad rural no son casos aislados”, recordando más recientemente la progresiva disminución de servicios en el hospital de Béjar, incluso en tiempos de pandemia, y que ha llevado a movilizarse a los bejaranos los últimos meses.

La vacunación para los mayores en la comarca de Vitigudino ha pasado de ser un rayo de esperanza en sus vidas a una preocupación, señalan, especialmente para aquellos que viven fuera de la línea regular de transporte público, y no disponen de vehículo ni familiares que puedan trasladarlos varias decenas de kilómetros hasta el Centro de Salud de Vitigudino.

Desde el PCTE y los CJC de Salamanca “exigimos que se vacune a nuestros mayores y a las personas dependientes en sus centros de atención primaria o a domicilio, haciéndose cargo la Junta de asegurar los medios necesarios y, en el caso de ser necesario el desplazamiento, sea la Junta la que facilite los medios económicos y logísticos para que sea posible”.

Por último, consideran que “se debe asegurar la protección de los sectores más vulnerables de la población, sin diferenciaciones entre el campo y la ciudad, sin desequilibrios entre el mundo rural y el mundo urbano. Cada vez queda más claro que la sanidad debe ser 100% pública y universal, y debe estar al servicio de la mayoría social, de la clase trabajadora”.