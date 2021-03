El Ayuntamiento presupuesta 4 millones para gastos de Personal en un año “de lo más inversor”

Miércoles, 3 de marzo de 2021

El alcalde Marcos Iglesias y la delegada de Economía y Hacienda Laura Vicente presentaron en la tarde del miércoles en rueda de prensa -horas después de hacerlo en la Comisión de Hacienda- el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para el año 2021. Este año, el Presupuesto parte con una cuantía de 9.100.000€, lo que supone un ligero descenso respecto a la cantidad de salida del año anterior (9.126.466,22€), aunque a esa cifra hay que añadir 1,5 millones de inversiones incluidas en el Presupuesto de 2020 que no dio tiempo a ejecutar (los Planes Provinciales, la zona industrial verde, etc.), y el remanente de tesorería de ese mismo Presupuesto de 2020, 610.316,78€.

Todo ello hace que en su conjunto este 2021 vaya a ser, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, “un año de lo más inversor” en la ciudad, como también aseguró Laura Vicente, resaltando en concreto en torno al Presupuesto que, “a pesar de ser un año difícil por la disminución de ingresos”, está “adaptado a la realidad” y “ha quedado bastante razonable teniendo en cuenta lo que persigue: dinamizar con inversiones la ciudad”. En lo que respecta a esa disminución de ingresos, está focalizada en el capítulo de Operaciones Corrientes, con 453.215,37€ menos.

Según explicó Marcos Iglesias, aunque los ingresos por el IBI y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica se mantienen, e incluso por el Impuesto de Obras se presupuestan 25.000€ más (ya que pese a la pandemia aumentó la actividad constructora durante 2020), se estima un descenso de 255.000€ en el apartado de tasas y otros ingresos, por ejemplo por no cobrarse la tasa de terrazas (unos 35.000€), y por los menores ingresos por la Escuela de Música (al haber menos matrículas) o por el Teatro Nuevo. Asimismo, se han dejado de ingresar 120.000€ por distintos conceptos vinculados al Carnaval.

En lo que respecta a los ingresos por Operaciones de Capital, se presupuesta un aumento de 539.350,64€, por el dinero procedente del Fondo Extraordinario Covid de la Junta y “por la política de captación de fondos de otras administraciones” del Ayuntamiento. Sobre este apartado, el alcalde desveló que se han conseguido, tras ponerse en contacto con distintas entidades para que inyectasen dinero, 10.000€ de la Diputación y otros 10.000€ de Iberdrola para el proyecto de Sistema Solar a escala de Astróbriga (el Ayuntamiento le dará este dinero a la Asociación).

El Personal se lleva el 45% del capítulo de gastos

En lo referente a los gastos, el principal capítulo del Presupuesto -abarcando hasta un 45% de los mismos- es el de Personal, registrándose una subida respecto al año anterior de 133.000€, producto del acuerdo a nivel nacional para subir las retribuciones un 0,9% a los empleados públicos, por la creación de nuevas plazas, y por los gastos de personal producto del coronavirus (68.000€ más que en 2020, por la necesaria mayor limpieza de los colegios, a lo que hay que unir 50.000€ en productos de limpieza).

En total, el gasto en Personal ha aumentado en los últimos 3 años en 630.000€ (producto también de la aprobación en 2019 de una nueva Relación de Puestos de Trabajo), para totalizar en 2021 una partida de 4.099.709,45€, cifra a la que habría que añadir el gasto en personal de varias de las partidas del capítulo de Inversiones Reales. En lo que se refiere a éste capítulo, en el Presupuesto de 2021 asciende a 797.657,03€, frente a los 463.985€ del Presupuesto del año anterior (asimismo es la cuantía más alta desde 2018).

Dentro de este capítulo, figuran las intervenciones que ya se han ido conociendo en las últimas semanas, como las obras en las calles Doctor Fleming y Escuelas para la mejora de la accesibilidad a los colegios Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús y San Francisco; las intervenciones ‘verdes’ en la Alameda Vieja y en el acceso a Ivanrey (ésta última, junto a la de la calle Doctor Fleming, se sacarán a licitación para así también “inyectar recursos” a las empresas, mientras que las otras dos las hará directamente el Ayuntamiento); el proyecto de mejora de la Plazuela de Amayuelas, la intervención en el Francisco Mateos, y la primera fase de urbanización de la calle Fuenteguinaldo.

Asimismo, destacan 27.000€ para actuaciones en los colegios (a partir de sus propias peticiones) -a los que se añadirán 47.000€ para sus gastos en calefacción-; 96.000€ para subvencionar la asistencia a la Escuela Infantil; 5.000€ para servicios deportivos (una novedad); o varias partidas para el nuevo Centro Joven: 14.000€ para gastos de personal (a los que se añadirán los 10.000€ aportados por la Diputación) y 10.000€ para gastos de funcionamiento. Mientras, respecto al Museo del Orinal, hay una partida de 6.000€ para el coste del alquiler y 5.000€ para gastos de funcionamiento.

En materia comercial, Laura Vicente destacó que se apuesta por la “digitalización del comercio y la hostelería, para dotarlo de nuevas técnicas digitales”. En este sentido, la partida de promoción del comercio mirobrigenses aumenta en 8.000€; hay 1.000€ más para premios comerciales, ya que se van a hacer más concursos; y crece en 5.000€ la partida de la campaña de Navidad, quedando en 24.000€. Además, se establece una partida de 15.000€ para el Mercado de Abastos (frente a los 2.000€ del año anterior), para “dotarle de otra series de servicios, reformas y mejoras”, en busca de darle “otra visión para que haya más actividad”.

En materia de subvenciones, destaca que se dobla la aportación a las Conferencias de San Vicente de Paúl (hasta los 8.000€). Asimismo, se han presupuestado 20.000€ para el proyecto de Eurociudad. Teniendo en cuenta que la deuda municipal está totalmente amortizada (por ende figura un ‘0’ en ese capítulo de las cuentas) el Presupuesto se completa con el apartado de Gastos Corrientes, que desciende en 482.138,43€, por varias acciones para recortar el gasto corriente (por ejemplo “buscando precios”), el menor funcionamiento por la pandemia de algunas instalaciones, y especialmente por la no celebración del Carnaval (el año pasado tuvo un presupuesto de 315.000€).

Precisamente, en lo que a eventos se refiere, el Ayuntamiento ha diseñado el Presupuesto como si no se fuera a celebrar ninguno durante el primer semestre de 2021: “lo hemos quitado” (en esto se incluyen las ferias de Botijeros y Mayo, o La Charrada), mientras que sí se han dejado las partidas de los eventos del segundo semestre, aunque en algunos casos no se han especificado para no tener que realizar modificaciones posteriores (por ejemplo, en el ámbito cultural, hay una partida que sería para los conciertos de la semana del folklore de julio, aunque no figura como tal). El Presupuesto para 2021 volverá a ser debatido el viernes en una nueva Comisión de Hacienda y se espera que sea aprobado la semana que viene en el Pleno.