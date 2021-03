El consejero de Fomento anuncia por sorpresa que el lunes reabrirá el interior de la hostelería y los gimnasios

Martes, 2 de marzo de 2021

Nuevo giro inesperado de guión en torno a la fecha de inicio de la desescalada de las actuales medidas de restricción en Castilla y León: menos de 24 horas después de que en la mañana del lunes el vicepresidente de la Junta Francisco Igea anunciase que ese inicio de la desescalada se aprobaría el próximo lunes en el Consejo de Gobierno en caso de que bajase del 35% la ocupación de la UCIS con enfermos de coronavirus, en la mañana del martes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo dio por hecho, e incluso para antes.

En concreto, en lo que parecía una ‘intrascendente’ visita a las obras de explanación de una futura base de helicópteros en la localidad de Oterico, en Riello (León), Juan Carlos Suárez-Quiños anunció, y además varias veces (es decir, no fue ninguna equivocación puntual), que en el Consejo de Gobierno del lunes se acordó –aunque no se había desvelado- que en la medianoche del domingo 7 al lunes 8 se levantarán las medidas de restricción adicionales del nivel 4 de alerta, lo que también se conoce como ‘4 Plus’.

Si ya de por sí el anuncio es sorprendente teniendo en cuenta las declaraciones del lunes de Igea, aún lo es más si se observa que la actual prórroga de estas medidas de restricción adicionales alcanza hasta las 23.59 horas del martes 9, con lo cual, como mínimo, tendría que haber en los próximos días algún decreto de la Junta acortando esta prórroga. Por lo tanto, habrá que estar pendientes de lo que haga la Junta, siendo clave la reunión del Consejo de Gobierno que debe tener lugar como todas las semanas el jueves.

Hay que recordar que estas medidas de restricción adicionales son el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración (salvo para las excepciones ya conocidas); el cierre de las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre (es decir, los gimnasios); la prohibición de la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones (y sus entrenamientos) que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de acenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal; y el cierre de los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y de los grandes establecimientos comerciales (salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior).