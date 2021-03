Arturo Pérez de Burgos deja tras 29 años la presidencia de La Soledad, relevándole Tomás Domínguez

Lunes, 1 de marzo de 2021

La Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde del lunes en la Catedral de Santa María su tradicional Junta General de Cofrades previa a la llegada de la Semana Santa que, como ya se sabe, de nuevo no va a tener procesiones en Miróbriga. Pese a ello, la Junta General dejó una noticia de importancia, el relevo en la presidencia de la Cofradía: tras casi 30 años al frente de la entidad, Arturo Pérez de Burgos deja el cargo por voluntad propia, tomando el relevo Tomás Domínguez Cid.

Según expuso el propio Arturo Pérez de Burgos en la Junta (abierta con el rezo de la Salve y con una pequeña reflexión del capellán, Ángel Martín Carballo), “ya no puedo, van a llegar días de mucho trabajo, y no puedo andar deprisa, me asfixio, por lo que quiero que la Cofradía la coja otra persona”. En este sentido, el propio presidente saliente había pensado “muchos meses” en “un candidato muy bueno, que tiene devoción por la Virgen”: Tomás Domínguez Cid, en quién “tengo mucha confianza”.

Recordando que a él en su día lo escogieron ‘a dedo’ (el 26 de marzo de 1992), Arturo Pérez de Burgos propuso a Tomás Domínguez Cid como candidato directamente, aunque se abrió la posibilidad de que alguien más de los asistentes a la Junta se pudiese presentar. Sin embargo, nadie más de la docena de asistentes (muchos de ellos ya con responsabilidades en la Cofradía) mostró interés, por lo que se dio el visto bueno a la ‘candidatura’ de Tomás Domínguez, quién manifestó que “no puedo decirle que no a la Virgen ni a vosotros”.

En ese momento, el ya nuevo presidente conformó la nueva Directiva, en la que continúan Mari Trini Pérez de Burgos como secretaria, y Mari Carmen Pérez de Burgos como tesorera. El nuevo vicepresidente será Txelis Pérez de Burgos, quién ya se encargaba en la Cofradía por ejemplo de todo lo relativo a la carroza de la Virgen. Asimismo, serán vocales Ana Isabel Lucas y el presidente saliente, Arturo Pérez de Burgos, a quién Tomás Domínguez quiere nombrar también Cofrade Honorífico así como brindarle un homenaje por sus 29 años al frente de la entidad.

Acuerdos en torno a la Semana Santa 2021

Como explicó Ángel Martín Carballo al inicio de la Junta, aunque no haya procesiones, “Semana Santa va a haber; en cualquier sitio se pueden contemplar las muestras de nuestra fe”, por lo que “sí vamos a poder honrar a la Virgen, demostrar nuestro cariño y agradecimiento”. De este modo, la Cofradía va a llevar a cabo la tradicional Novena en honor a la Virgen, que tendrá lugar cada día a las 18.00 horas desde el jueves 18 hasta el viernes 26 de marzo, Viernes de Dolores. Para esa jornada final está previsto que haya un sermón, en sustitución del que otros años tenía lugar el Viernes Santo de forma previa a la procesión de la Virgen.

Al principio se pensó en no mover la imagen de la Virgen de la Capilla donde se encuentra de forma permanente, pero finalmente en la tarde del lunes se acordó situarla al lado del altar durante esos días de la novena, aunque sin carroza ni andas. Aunque se haga la Novena, se ha decidido que las personas designadas como mayordomas para este año, que eran las que ya no pudieron ejercer el puesto en 2020, lo sean con todas las de la ley en 2022.

En esta línea, como en este año 2021 no va a haber actos relevantes, se ha decidido que tampoco se cobrará la cuota de cofrades, al igual que ya ocurrió en 2020, porque además la Cofradía tiene dinero ‘en la hucha’. En este sentido, Arturo Pérez de Burgos apuntó que lo único que se debe es la reparación del armazón interior de la Virgen (se rompió y lo llevaron a arreglar), ya que el carpintero les sigue sin pasar la factura. Además, se va a estudiar la posibilidad de subsanar los desperfectos que tiene la carroza en la que desfila la Virgen (sigue pendiente el arreglo de las ruedas, que están en mal estado).