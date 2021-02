El Ribert iguala los puntos del Ciudad Rodrigo CF y le arrebata la 1ª plaza en el final de la 1ª vuelta

Domingo, 28 de febrero de 2021

El equipo Senior del Ciudad Rodrigo CF se quedó en la mañana del domingo sin la 1ª plaza del subgrupo B2 de la Regional de Aficionados de Castilla y León tras la victoria del Ribert en el partido que tuvo que aplazarse en su día frente al Béjar Industrial, que se ha recuperado durante este último fin de semana de febrero para ponerle prácticamente el punto y final (resta un partido entre Bovedana y Hergar, de momento sin fecha) a la 1ª vuelta de la competición.

Como apuntamos en el último partido jugado por el Ciudad Rodrigo hace dos semanas, los mirobrigenses se aseguraban con su victoria ante el Benavente acabar al menos como colíderes al final de la primera vuelta con 17 puntos, pero existía la posibilidad de que el Ribert los igualase si ganaba los dos partidos que todavía les restaban para acabar la 1ª vuelta: por un lado, el de la semana pasada frente al Villaralbo, correspondiente a la última jornada, en la que el Ciudad Rodrigo CF no jugó ya que el que tenía que haber sido su rival, el Navega, se retiró antes de empezar la liga; y el de esta semana frente al Béjar Industrial, aplazado en su día por el coronavirus.

El Ribert ha hecho sus deberes y ha ganado los dos encuentros, frente al Villaralbo sufriendo algo más (2-4), y frente al Béjar con comodidad (3-0), con lo cual iguala los 17 puntos del Ciudad Rodrigo, superándole además en la tabla ya que tienen mejor goal-average general (+10 vs +5). Hay que recordar que el goal-average particular entre ambos no se tiene en cuenta hasta que jueguen entre ellos en la 2ª vuelta, aunque de todas formas el partido de ida quedó 0-0, por lo que la situación a día de hoy sería la misma.

De este modo, se convierte en absolutamente decisivo el partido que jugarán Ciudad Rodrigo y Ribert dentro de dos semanas en el Francisco Mateos. Previamente, el próximo fin de semana, los mirobrigenses tendrán otro compromiso bastante clave, ya que visitarán al 4º clasificado, el Villaralbo, ante quién también empataron a 0 en la 1ª vuelta. En todo caso, aunque les haya igualado el Ribert, el Ciudad Rodrigo acaba la vuelta con 7 puntos de ventaja (con 24 por jugarse) para entrar en la lucha por el ascenso. De acabar hoy la liga, el Ciudad Rodrigo CF jugaría la primera eliminatoria frente al San José de Soria (2º del subgrupo A2).