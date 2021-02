El Ayuntamiento de Vitigudino deberá facilitar al portavoz de Cs los decretos de Alcaldía y el proyecto del camino al polígono agroalimentario

Lunes, 22 de febrero de 2021

El Ayuntamiento de Vitigudino deberá facilitar al portavoz de Ciudadanos en la Corporación municipal, José Antonio Pérez Blanco, el acceso a los decretos de Alcaldía, así como el proyecto para la mejora del camino de acceso al polígono agroalimentario desde la carretera de La Fuente de San Esteban, según las sentencias emitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca tras las denuncias presentadas por el edil de la formación Naranja.

De ambas sentencias informaba a este diario Pérez Blanco. La primera se producía el pasado mes de diciembre en la sala 1ª del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, y la segunda fue emitida la semana pasada en la sala 2ª del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca.

Referente al acceso al libro de decretos de Alcaldía, se trata de una cuestión que Pérez Blanco venía reclamando desde el inicio de la legislatura “y la sala 1ª del Contencioso Administrativo me ha dado la razón”, señala, además de recordar que se estaría produciendo un delito de “desobediencia judicial porque no me ha sido facilitada la información, y la sentencia dice que se me dé acceso de forma inmediata. Al no haberse producido después de dos meses de la sentencia, hemos solicitado la ejecución forzosa”.

A este respecto, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, aclaraba que “hay un problema debido al cumplimiento de la ley de Protección de Datos, y es que la mayoría de los decretos van unidos a un expediente y no se pueden dividir telemáticamente, por lo que de facilitar todo el expediente podríamos incurrir en un delito por la difusión de datos personales. Por eso, se está estudiando la fórmula para darle acceso solo al decreto que solicite. Ese es el problema que hay respecto a los decretos”.



En cuanto a la segunda de las sentencias, el portavoz de Cs solicitaba que se le proporcionara el segundo estudio que presuntamente habría encargado el Ayuntamiento para la mejora del camino de acceso al polígono agroalimentario desde la SA-315, proyecto que no habría sido aprobado por el pleno municipal y cuya financiación por el Ayuntamiento podría constituir un “delito de prevaricación”. Según Pérez Blanco el proyecto “existe y ha sido encargado por el Ayuntamiento sin concurso ni nada y cuyo coste es de 6.000 euros”.

Sobre este asunto, Luisa de Paz reconoce que “en un principio sí íbamos a realizar un nuevo proyecto desde el Ayuntamiento, pero cuando vimos el coste desistimos de ello, porque además la ayuda que tenemos se aplicó al primer proyecto encargado. Pero ante la insistencia de las empresas ubicadas en el polígono –añade la regidora–, le trasladamos que se hicieran ellas cargo del coste del proyecto y de las mejoras adicionales, lo cual sabemos que están tras ello, pero aún no nos han confirmado nada”.

Por tanto, la alcaldesa vitigudinense señala que de acuerdo a la sentencia, “procederemos a mostrarle el proyecto que hay en el Ayuntamiento, no el que no existe”, aseveró la regidora.