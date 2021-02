Prorrogado 14 días el cierre del interior de la hostelería, aunque se amplía el horario de las terrazas

Lunes, 22 de febrero de 2021

La Junta de Castilla y León celebró en la mañana del lunes un nuevo Consejo de Gobierno Extraordinario dedicado en exclusiva a analizar la actual situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad, a partir de lo cual se tomaron una serie de decisiones, una tónica que según explicó el vicepresidente Francisco Igea en la rueda de prensa posterior va a ser habitual a partir de ahora: todos los lunes habrá un Consejo de Gobierno Extraordinario para “reevaluar la situación” y dependiendo cómo esté la situación, relajar o no las medidas de restricción.

Por un lado, la Junta acordó en la mañana del lunes prorrogar 14 días en toda la comunidad (concluían este martes 23, por lo que se amplían hasta el 9 de marzo) las llamadas medidas extraordinarias, es decir, el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración (con las salvedades ya conocidas), las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre (o lo que es lo mismo, los gimnasios), el cierre de los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y de los grandes establecimientos comerciales, salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior.

Aunque la prórroga está establecida para 14 días, Francisco Igea dejó la puerta abierta (aunque también dijo que era “poco probable”) a que pudiera revisarse esta decisión el próximo lunes 1 de marzo si la evolución de la pandemia fuese muy favorable durante esta semana, especialmente en lo que a la ocupación de las UCIs de los Hospitales se refiere (se pretende que la ocupación baje del 25% para seguir tomando medidas de desescalada).

Por otro lado, la Junta ha tomado la decisión de ampliar a partir del próximo viernes 26 de febrero el horario de funcionamiento de las actividades que están actualmente permitidas, como por ejemplo las terrazas. En concreto, lo que ha decidido la Junta es que todos esas actividades puedan admitir clientes hasta las 21.30 horas (actualmente debían cerrar a las 20.00 horas).

Como el inicio del toque de queda se mantiene a las 22.00 horas, habrá que ‘calcular’ hasta qué momento se puede estar por ejemplo en la terraza apurando la consumición para que dé tiempo a llegar a casa y para que le dé tiempo al establecimiento a cerrar, tal y como comentó Igea.

Asimismo, la Junta ha decidido flexibilizar las visitas a las residencias de ancianos, una vez ya se ha completado la vacunación de los residentes y trabajadores de las mismas. Aunque Francisco Igea no lo especificó en la mañana del viernes (está previsto que los detalles se den a conocer este martes), habrá “menos limitaciones” en lo que respecta al número de visitantes del exterior y al tiempo de duración de estas visitas, aunque manteniendo las medidas de seguridad para evitar problemas.