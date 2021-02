El PP califica de “triunfalistas” las cifras de esquiadores en La Covatilla durante el Carnaval

Jueves, 18 de febrero de 2021

Tras un fin de semana en el que la estación de esquí de La Covatilla ha sido foco de quejas de los usuarios por el mal estado de las pistas y por el mal funcionamiento del telesillas, el Grupo Popular ha criticado el “triunfalismo” con el que la Alcaldesa de Béjar informó, en las comisiones del pasado lunes, que se habían recaudado 47.000 euros, hablando de record de esquiadores por la asistencia de 2.000 usuarios en los días de Carnaval.

Los Populares consideran que teniendo en cuenta la venta de forfaits y los ingresos por otros conceptos como alquiler de equipos, restaurante tienda, etc. se falta a la verdad, pues o bien no ha habido tantos esquiadores como se afirma o no cuadran los ingresos. Además recuerdan a Elena Martín que la estación de esquí bejarana ha llegado a tener 2.500 usuarios en un solo día, por lo que la cifra de 2.000 esquiadores en todo el Carnaval no puede considerarse un éxito.

Otra de las críticas del Partido Popular ha sido porque la Alcaldía ha establecido una nueva tarifa de 24 euros por esquiador para la compra de forfaits durante los Carnavales. Sostienen los Populares que la competencia para aprobar los precios públicos de la estación es del Pleno del Ayuntamiento y que se han saltado todos los mecanismos establecidos para tomar unilateralmente esta medida.