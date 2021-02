Amarres de amor: Cómo hacerlos para incrementar la pasión

Martes, 16 de febrero de 2021

La pasión es uno de los sentimientos más complejos que como seres humanos podemos sentir, en relación a otras personas. Es causa de infinidad de conflictos, pero también la base de todo nuestro desarrollo como sociedad.

De la pasión surgen las parejas, las familias, procreamos, nos trasladamos al extranjero, aprendemos idiomas o incluso cambiamos nuestra vida por completo.

La pasión es un sentimiento que mueve al mundo entero y que todos deseamos sentir de una forma óptima, recíproca y satisfactoria. Lamentablemente, no siempre estamos en el mejor estado de pasión con nuestra pareja.

La falta de pasión puede estar relacionada con un descenso paulatino de su presencia en la relación o puede estar directamente vinculado a un problema grave en la pareja.

En cualquiera de los dos casos y teniendo en cuenta todas las peculiaridades únicas que una pareja puede presentar, los amarres de amor pueden ser la ayuda que estamos buscando.



¿Qué son los amarres de amor?

Los amarres de amor son hechizos dirigidos principalmente a resolver problemas de pareja. Entre estos problemas, los relacionados con la pasión son muy frecuentes.

Los amarres de amor se realizan con ingredientes específicos y oraciones. El objetivo de cada hechizo dependerá de la persona que lo solicite y de la persona hacia la que se dirige.

En su función básica, consiste en "amarrar" los sentimientos favorables de esa otra persona y potenciarlos todo lo posible, para que así la relación de pareja mejore, se consolide o, como tratamos en estas líneas, que consiga incrementar la pasión existente.



Una de las principales cualidades de los amarres de amor es su adaptación. Son completamente personalizables a cada pareja, a cada persona. Sin embargo, los hechizos sí comparten características similares, que sirven de base para la preparación efectiva de cada uno de ellos.



¿A quién pedir un amarre de amor?

Los amarres de amor son tan efectivos, que también son considerados los hechizos de amor más poderosos de todos los que existen.

No son los únicos, de todas formas, hay muchos otros hechizos de amor disponibles, como por ejemplo los endulzamientos.

Por tanto, es importante saber distinguir cuándo elegir entre un hechizo y otro. La ayuda de profesionales puede ayudarnos en este sentido.

A la hora de pedir un amarre de amor a alguien profesional, lo ideal es contar con quienes están mejor reconocidos por el trabajo que llevan realizando desde hace años y la experiencia que demuestran tener.

En España, una de las profesionales más reconocidas en amarres de amor es Paloma Lafuente. Cuenta además con especialización en otros hechizos, todo tipo de rituales y oraciones, así como también en la interpretación de cartas del tarot.

Paloma Lafuente tiene una web oficial en la que se dedica mucho espacio a los amarres de amor. No son ningún secreto, todo el mundo tiene a su disposición la información sobre estos hechizos.

En la web de esta profesional se explica para qué es necesario cada uno, qué ritual debe realizarse, con qué ingredientes y qué oraciones deben decirse y cuándo.

En teoría, esto implica que cualquier persona puede hacer un amarre por su cuenta. Sin embargo, contar con profesionales de este sector es lo más conveniente y por varias razones.

En primer lugar, como se ha comentado anteriormente, porque de esta forma se identifica mejor qué tipo de ayuda se necesita. El amarre de amor es el hechizo más poderoso, pero eso no significa que sea el único que debamos escoger siempre.

Paloma Lafuente expone en su propia experiencia, que hay gente que solicita directamente un amarre de amor. No siempre aciertan según explica, ya que hay otros hechizos, que ya sea de forma alternativa o complementaria, pueden ser igualmente útiles.

Otro aspecto a tener en cuenta es la personalización del hechizo. Es posible que se sepa qué tipo de amarre se tiene que realizar, pero escoger los ingredientes apropiados, las oraciones más recomendables y unirlo todo en un ritual que salga perfecto, requiere experiencia y conocimiento.

No hacerlo bien conllevará a que el ritual se desarrolle con errores y, lógicamente, al final el hechizo no tendrá ningún efecto o, al menos, el que tenga no será precisamente el deseado.

Por último, recomendamos contar con profesionales porque pueden hacer un seguimiento del hechizo. Paloma Lafuente, por ejemplo, ayuda a realizar rituales caseros con los que reforzar la intensidad del hechizo de amarre que se ha realizado.

Amarres de amor para la pasión

Con todo lo que hemos expuesto, queda bastante evidente que los amarres de amor son los hechizos más poderosos que existen y de los más utilizados en temas relacionados con la pareja.

En este ámbito concreto, los amarres de amor relacionados con la pasión son también los más solicitados, porque precisamente este sentimiento es uno de los que más claramente expone la situación, buena o mala, por la que está pasando la pareja.

A continuación explicamos los amarres de amor para la pasión más conocidos, cómo se desarrollan y qué efectos podemos esperar de ellos.



Amarres de amor para aumentar la química

La química entre la pareja existe y no va a desaparecer, pero sus efectos sí que pueden notarse menos o hacerse incomprensibles.

Esto sucede cuando ves falta de sincronización entre ambos, que se buscan menos momentos a solas, que esas miradas furtivas en las que se denota el brillo en los ojos son cada vez más anecdóticas, etc.

La química se puede intensificar con un amarre de amor adecuado. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes:

· 1 bolígrafo de color rojo.

· 1 ramita de canela.

· 5 rosas rojas.

· Incienso.

· Papel blanco.

· Varias cerillas de madera.

Comenzamos el ritual de amarre de amor para incrementar la química en la pareja, limpiando la estancia de energías negativas con el incienso. Con pequeños círculos donde vayamos a realizar el resto del ritual, podremos obtener el nivel de limpieza de la energía que buscamos.

Utiliza una mesa y coloca sobre ella las 5 rosas rojas en forma de estrellas. Luego escribe en el papel el nombre de la pareja y lo enrollas junto con la canela.

Debemos colocarlo en el centro de la estrella de rosas debemos y decir la siguiente oración:

"Llamo a las fuerzas del universo con humildad y devoción para que escuchen mi ruego y permitan despertar la pasión más ardiente."

La cantidad de veces que deba decirse esta frase dependerá de lo que nosotros creamos, ya que debemos considerar de forma acertada cuándo el universo ha captado nuestra petición. Obviamente con la ayuda de alguien profesional es algo mucho más sencillo.

Amarres de amor para hacer a la pareja más ardiente

Ser ardiente es algo cambiante, no siempre se lleva dentro. Hay personas más ardientes que otras y eso debes identificarlo en tu pareja. Este amarre de amor, en cambio, está pensado para aquellas personas que, habiendo sido ardientes en algún momento, ahora parece que han reducido drásticamente esa pasión.

Con este amarre actuamos específicamente con la pareja, para aumentar su pasión, para hacer que sea más ardiente, puede que incluso más de lo que lo había sido hasta ese momento. Bien elaborado y efectivo, puede hacer mejorar vuestra relación de pareja a todos los niveles, pero sobre todo en lo que se refiere a atracción irrefrenable.

Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes:

· 1 bolígrafo de color rojo.

· 1 bote de miel.

· 1 cuchara.

· 1 papel blanco.

· 1 tarro de cristal que tenga tapa.

El primer paso de este amarre de amor es escribir el nombre de la pareja en el papel blanco. Luego colocamos este papel dentro del tarro.

El segundo paso del amarre consiste en volcar cucharadas de miel en el recipiente. Es entonces cuando debemos decir la siguiente oración:

"Así como la miel tiene la capacidad de endulzar lo alimentos, deseo que a su vez sea capaz de dulcificar tu pasión por mí. Bendíceme y haz que esta miel sea capaz de dulcificarle para que su pasión perdida pueda retornar a mí. Que así sea."

Cuando hayamos terminado, cerramos el tarro con la tapa y lo guardamos debajo de nuestra cama.

Amarres de amor para atraer a la persona que se ama

Este amarre está pensado para conquistar y consolidar la relación con alguien que no ha realizado el paso de compromiso necesario. Es un hechizo poderoso, dado que consiste en captar energía pensando en la persona que se desea conquistar y lanzarla al universo.

Además de este ejercicio mental, el amarre que debemos realizar requiere los siguientes ingredientes:

· 1 bolígrafo de color negro.

· 1 fotografía de la persona hacia la que se dirige el hechizo.

· Incienso con varilla.

· Varias cerillas de madera.

Con la varilla de incienso comenzaremos a purificar la estancia en la que se va a desarrollar el ritual. Encendemos la varilla para que su aroma se pueda esparcir por todo el espacio. El aroma en este caso es indiferente.

En la práctica ya del amarre, cogemos la fotografía de la persona amada y detrás escribiremos su nombre con el bolígrafo negro.

Una vez realizado este paso, tendremos que decir esta oración:

"Oh, Diosa del amor, ayúdame a que (nombre de la persona deseada) se sienta atraído por mí y que me ame para siempre. Por el poder que te ha sido otorgado, que así sea."

Cuando realicemos esta oración, Paloma Lafuente explica que es importante que se esté visualizando a la persona hacia la que se dirige el hechizo, como si se estuviera acercando a ti en una actitud apasionada.

Una vez realizamos la oración, debemos coger la fotografía y realizar en su cara una cruz con nuestra propia saliva, luego la doblaremos.

El amarre de amor para atraer a la persona que se ama termina con otra oración. En este caso nos vamos a dirigir a Afrodita, alzando nuestra ropa interior y la imagen al mismo tiempo. Así debemos recitar lo siguiente:

"Oh, mi diosa Afrodita del amor, te suplico que unas nuestras almas para siempre y que reine entre nosotros el amor y el deseo. Como ofrenda a tu grandeza, te ofrezco esta prenda de ropa interior mía para que (nombre de la persona) siempre me tenga en su mente, se abrase por la pasión y se enamore de mí."

¿Y tras realizar los amarres de amor?

Cuando los amarres de amor se han terminado, hay que realizar un seguimiento. Como la persona que ha motivado este hechizo, serás quien mejor podrá notar los cambios en la persona hacia quien lo has dirigido.

Pero hay que tener en cuenta que los hechizos no tienen unos efectos inmediatos, sino progresivos. Tienen que producir una transformación en los sentimientos de esa persona, algo que podremos ir notando conforme pase el tiempo.

Verás que su pasión aumenta en las indicaciones dadas por tu cuenta, hasta que por fin notes que el hechizo ha causado efecto y que has logrado el objetivo.

Paloma Lafuente en ocasiones sugiere el desarrollo de rituales caseros, muy fáciles y sencillos de realizar en el propio hogar, con el fin de intensificar la energía del hechizo.

Cuando notemos que ha hecho el efecto que buscamos, una recomendación es seguir vigilando la relación, por ejemplo, con la lectura de cartas del tarot.

Gracias a ellas podrás anticiparte a cualquier problema que pueda llegar y actuar en consecuencia, incluso con un hechizo de amarre adicional si es lo que notamos que en ese momento va a hacer falta, para que la relación de pareja se mantenga en términos óptimos, como tú deseas.

Contar con una profesional especialista en cartomancia es la mejor ayuda que puedes aprovechar, para ese seguimiento de la persona que amas y de vuestra relación.