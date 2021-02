Una denuncia por no llevar mascarilla, única incidencia destacada de las primeras horas de ‘Carnaval’

Sábado, 13 de febrero de 2021

Aunque todavía quedan ‘muchos días’ por delante, y por ende hay tiempo para que pasen muchas cosas, parece que por el momento los mirobrigenses se están comportando y no están incumpliendo la normativa vigente a la hora de celebrar -si es que lo están haciendo- el espíritu del difunto Carnaval del Toro 2021, pese a que el Ayuntamiento ‘abrió la fiesta’ el viernes organizando el Campanazo después de haber estado insistiendo durante toda la semana en que no se celebrase de ninguna manera.

En concreto, según explicó a última hora de la mañana del sábado la delegada de Policía Local del Ayuntamiento, Laura Vicente, a Ciudad Rodrigo al Día, por el momento “no hay nada destacable” en torno a la ‘celebración’ del Carnaval, señalando que los controles realizados por los agentes de Policía durante la jornada del viernes no arrojaron nada reseñable, y a partir de las 20.00 horas de la tarde, momento en que entró en vigor el toque de queda, “la gente cumplió” y se recogió sin incidencias a sus domicilios como marca la normativa.

Asimismo, la delegada de Policía Local apunta que en la jornada del Viernes tampoco hubo problemas con las terrazas, la única parte de los establecimientos de hostelería que puede funcionar en estos momentos –además del servicio a domicilio- según la normativa de la Junta de Castilla y León, indicando que “los hosteleros fueron rigurosos con el cumplimiento de las medidas” (entre ellas, que no se pueden congregar en una misma mesa más de 6 personas), de tal modo que “tampoco hubo ningún incidente”.

Ya dentro de lo que hubiera sido la jornada de Sábado de Carnaval, la única incidencia registrada hasta la hora de comer era la interposición de una denuncia a una persona por no llevar puesta mascarilla tal y como es obligatorio, lo que supondrá que tendrá que pagar una multa. Precisamente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha recordado este sábado a través de sus redes sociales que la sanción por tener una peña abierta (está totalmente prohibido su funcionamiento) o por la realización de fiestas ilegales en domicilios, naves o similares (no se pueden reunir más de 4 personas no convivientes), sería de entre 3.001 y 60.000€.