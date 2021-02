Presentado el Libro del Carnaval 2021, que sale porque “es reflejo histórico del último año”

Martes, 9 de febrero de 2021

Pese a que cuando se anunció la suspensión del Carnaval del Toro 2021 el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo abrió la puerta a que se hiciesen los actos del preCarnaval Cultural si las entidades que los promueven así lo deseaban, ya que a fin de cuentas en ese momento había otro tipo de actos en el Teatro Nuevo (con el aforo restringido), finalmente únicamente han sobrevivido dos aspectos del mismo, aunque sin eventos de ningún tipo.

Por un lado, las Coplas de la Rondalla III Columnas, cuyo libreto fue presentado en la jornada del lunes en la Casa Consistorial, y por otro lado el Libro del Carnaval, presentado en la mañana del martes, que en palabras del alcalde Marcos Iglesias sale, “pese a no haber Carnaval, porque es reflejo histórico del último año: hay que reflejar lo que ha acontecido en Ciudad Rodrigo y comarca” a través de las habituales crónicas social, deportiva y civil, además de “tener interés por los artículos de investigación”.

Esta edición 2021 del Libro del Carnaval, que hace el número 42 de la historia (aunque en el lomo del volumen ponga 41), consta de 472 páginas, apenas 48 menos que el del año pasado pese a no haber Carnaval (obviamente no se incluye el habitual bloque en el que se repasan los pregoneros -y otras figuras como los Porteros Mayores o la Garrocha de Plata-, y la Reina y Damas –los años que hay-; y evidentemente tampoco se puede incluir el pregón del Martes Mayor, porque no hubo).

El volumen (acompañado del habitual CD con el ejemplar en formato digital) cuenta con un total de 94 anunciantes, que han sido recopilados por Julete Moriche, a quién dio las gracias la responsable de la parte cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz, así como a Rosa Pereña y Soco Uribe, resaltando que “sin ellos no saldría este Libro”, para el cual se ha creado un vídeo especial de presentación a falta de acto físico.

Sin este acto, tampoco ha podido iniciarse en el mismo la venta de los 1.000 ejemplares del Libro, que ya se pueden encontrar a un precio de 12€ en las librerías Garzón, Nova Express y Érase una vez..., el Kiosco de Luci (el antiguo Kiosco de Geño), el Bazar Satur, y en la Oficina de Turismo y la Casa de la Cultura (en estos dos últimos lugares se puede comprar llamando previamente para solicitar cita previa).

Los contenidos iniciales

Este 42º Libro del Carnaval luce en portada la imagen de Ángel Centeno Cabezas que fue premiada en el Concurso Monográfico de Fotografía 2020, con el título de Mosaico, patio del Hospital de la Pasión. Tras el saluda del alcalde, el Libro se abre con la Crónica del año 2020 de la mano de Silvia García Rojo, figurando dentro del primer bloque el habitual repaso por los premios y concursos promovidos por el Ayuntamiento; artículos sobre la Feria de Teatro (su director, Manuel Jesús González, repasa con detalle la 23ª edición), la Fundación Ciudad Rodrigo (centrado en la alfabetización digital), y Radio i; y el resumen deportivo del año 2020 a cargo del concejal de Deportes Víctor Gómez.

El Libro continúa con el resumen del Carnaval 2020, de la mano de Silvia García Rojo, con una primera parte para los actos del PreCarnaval Cultural, y posteriormente para el Carnaval con un repaso día a día, concluyendo con una valoración del evento y una referencia al Domingo de Piñata. Esta parte acumula 149 fotografías.

Las colaboraciones

Tras ello, se entra en el capítulo de las colaboraciones, que vuelven a ascender a 36, siendo las primeras puramente carnavaleras de la mano del exacalde Juan Tomás Muñoz (que repasa el Carnaval de hace un siglo, 1921); Emilio Martín Serna (que recuerda qué pasó también con el Carnaval hace un siglo al hilo de la gripe española); Santiago Corchete Gonzalo (que habla de la Rondalla III Columnas); Ana Isabel Lucas Sánchez (que evoca el Carnaval de 1946 “a los ojos de un soldado mirobrigense”); Francis Tapia (con una poesía sobre su Primer Bolsín Taurino); Pedro Miguel Ortega Martínez (que escribe sobre el Concurso de Carteles del Carnaval 2021); y María Fuencisla García Casar (con una composición). Asimismo, hay un artículo del Administrador Apostólico de la Diócesis, Jesús García Burillo, titulado El toro y los sacrificios en el antiguo Israel.

Como es habitual, hay protagonistas con nombre y apellidos: Juan José, de quién habla Antonio Risueño Pérez; José Pinto, a quién le dedica una composición Sandy Mateos Corvo; Diego Núñez Alba, a quién recuerda Dionisio Fernández de Gatta Sánchez; Pazos, de cuya saga habla Adoración Hernández García; Tomás el Monjo, de quién habla María del Carmen Rodríguez Orive; y Machichas, de quién escribe Nicolás de Elías.

Como artículos históricos, Jesús Montero Vítores escribe sobre el Rey Brigo; Francisco Javier Morales Paíno da algunos apuntes sobre los orígenes del Monasterio de La Caridad; Ángel Bernal Estévez habla sobre el Convento de San Agustín de Ciudad Rodrigo; José Ignacio Martín Benito rememora La deportación de los moriscos de 1571 y 1584; José Luis Puerto repasa los objetos devocionales en inventarios mirobrigenses de bienes a mediados del siglo XVII; Laura García Juan propone un viaje retrospectivo a cómo era Ciudad Rodrigo en el siglo XVIII; Miguel Ángel Largo explica la huella de Napoleón en Ciudad Rodrigo y su tierra (al hilo del 200 aniversario de su muerte); Tomás Domínguez Cid resucita La Sociedad de Jóvenes de la Tersicore; y Andrés Bajo Boada narra los Veinte años agónicos del Hospital de la Pasión.

También son artículos divulgativos los de: Luis González Robles (de 92 años de edad), sobre la canción de Los Mozos de Monleón; Ángel de Luis Calabuig, sobre Parapetos, almenas, merlones y cañoneras; Luis Ruiz Gutiérrez, con un texto titulado Ciudad Rodrigo no necesitó mendigar estudios forasteros; Carlos García Medina, con la pieza Las añoradas anguilas del Águeda; Saturnino Rodríguez Miguel, que recuerda cinco balnearios de la socampana mirobrigense; y Ángel Iglesias Ovejero, con el segundo capítulo de su serie sobre el árbol paremiológico de los nombres tradicionales y los santos del entorno mirobrigense con más renombre en el refranero español.

Además, hay texto especiales de José Jesús Martín Risueño sobre la Virgen de la Soledad; uno de Chele titulado Renaceremos; otro de Miguel Ángel González Vicente titulado Mirando al futuro; uno de Denis Rafter denominado La voz humana; y uno de Agustín Hernández Mateos planteando idea de un parque temático en la zona.

En torno a la comarca, hay una pieza de Ángel Centeno Cabezas sobre La Raya; y otra de Ismael Shahín García sobre Fuentes de Oñoro como escenario del desenlace del thriller Lisboa; antes de las habituales páginas dedicadas a un pueblo en concreto, siendo este año el elegido Serradilla del Llano. Esta parte se compone un Saluda del alcalde, Fermín Mangas Rodríguez; y dos artículos de Tomás Domínguez Cid, uno sobre el escudo de la localidad, y otro con numerosos datos del municipio. Como cierre, figuran las pegatinas ganadoras del Concurso Infantil del Carnaval 2021, cuyo cartel figura en la contraportada.

Marcos Iglesias hizo un llamamiento “a la ilusión y la esperanza para el próximo año; ojala nos hayamos vacunado la mayoría de la población y se pueda hacer”, añadiendo que “el Ayuntamiento trabajará para salvar el Carnaval”, y siempre que se lleve a cabo “tiraremos la casa por la ventana, porque el Carnaval representa mucho”, mencionando a la gente de fuera que no va a venir este año, o la gran inyección económica que supone, “que este año no la tenemos”.