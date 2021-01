Manuel de Prada, alcalde de Valdelosa, asegura haber actuado de "buena fe" y "no haberse escondido de nadie"   

Martes, 26 de enero de 2021

Asegura haber actuado de “buena fe” y niega que su intención fuera recibir la dosis de la vacuna antes de tiempo, es decir, antes de que le correspondiera atendiendo a los grupos establecidos en esta primera fase del plan de vacunación frente a la Covid-19. Así lo ha señalado el alcalde de Valdelosa, Manuel Prada, en declaraciones a SALAMANCA AL DÍA, quien explica que se vacunó porque lo incluyeron desde la propia residencia de mayores del municipio, en su caso como “presidente y representante legal”. Residencia a la que, añade, acude de manera habitual, y en la que se ha vacunado tanto a residentes (actualmente cuenta con una veintena) como a la plantilla de trabajadores.

“No me he escondido de nadie, los vecinos del pueblo lo saben, los trabajadores de la residencia lo saben, ha sido público, no he metido el codo para nada”, e insiste en que ha actuado de “buena fe”. “Lo único que he hecho es trabajar para cuidar la residencia del coronavirus”, y de hecho, “no hemos tenido ni un solo caso en todo este tiempo, ese es el trabajo que hemos estado haciendo”.



Desde el PP ya han solicitado su dimisión como alcalde, al tiempo que le han suspendido cautelarmente de militancia, tal y como han anunciado en un comunicado este martes.

Esta misma semana Sanidad anunciaba que aquellas personas que se hayan vacunado antes de tiempo no recibirán la segunda dosis hasta que les hubiera correspondido atendiendo al grupo de vacunación al que pertenecen. Esto también se lo hemos preguntado al alcalde, y apunta que no recibir la segunda dosis en las próximas semanas “no me supondría ningún problema”.