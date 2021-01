El PP solicita medidas urgentes a la Alcaldesa ante el aumento alarmante de casos Covid en Béjar

Comunicado del Partido Popular de Béjar solicitando medidas urgentes Ante el aumento alarmante de casos de COVID-19 en Béjar, la falta de información por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento y la ausencia de medidas al respecto, el Partido Popular de Béjar pide actuaciones urgentes e inmediatas. No se trata de alarmar a la población, pero sí de tomar medidas como las que se están tomando en otros municipios con una situación similar a la de Béjar o la propia Junta de Castilla y León. Entre otras posibles medidas, deberían ponerse en marcha de manera prioritaria las siguientes: Que la Alcaldesa solicite realizar de manera urgente un cribado de test masivos a la población de Béjar, como han hecho otros ayuntamientos o instituciones como la Universidad de Salamanca. Cierre de toda instalación municipal donde se realicen actividades no esenciales para la población en este momento. Desinfección de calles, instalaciones y edificios municipales, así como del mobiliario urbano. Bandos informativos diarios de concienciación de la situación actúala dirigidos a la población. Habilitación de un pabellón municipal de manera segura y coordinada para la realización de PCR. Reparto masivo de mascarillas a absolutamente toda la población de la ciudad. Rellenar asiduamente los dispensadores de gel hidroalcohólico que están siempre vacíos. Aprobación de un paquete de ayudas y bonificaciones municipales a todos los negocios que se han visto obligados a cerrar o que han reducido sus beneficios a consecuencia de las restricciones sanitarias. Para todo esto se aprobó un presupuesto con una dotación económica destinada a medidas contra la COVID-19. Sin embargo, ese dinero se está desviando a otras finalidades como el rodaje de una película, o la restauración de un refugio en La Covatilla. Mientras tanto, se desatiende la situación real de la pandemia que afecta de manera directa a la salud y a la vida de los bejaranos.

No se puede estar anulando desde el verano cualquier actividad en Béjar, aunque pudiese realizarse con medidas de seguridad, y ahora desaparecer ante el aumento de casos. No puede el PSOE pedir en Guijuelo o Ciudad Rodrigo, medidas urgentes y olvidarse a la vez de que en Béjar gobiernan ellos y son quienes deben tomar las medidas. No puede haber una concejala delegada de Sanidad en el Ayuntamiento de Béjar que cobrar por dicha delegación y estar desaparecida, junto a la Alcaldesa, en estos momentos tan complicados. ¡Se necesitan medias urgentes y se necesitan ya! Que dejen de estar con los brazos cruzados ¡Qué ya está bien! Si el Ayuntamiento de Béjar trabaja en este sentido, contará con la colaboración del Partido Popular. Partido Popular de Béjar