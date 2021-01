“Hay que vacunar rápido, si dilatamos la vacunación damos oportunidades al virus para buscar salidas y lo hará mutando”

Domingo, 17 de enero de 2021

“Hay que vacunar rápido por una razón, y es que si dilatamos la vacunación le damos tiempo al virus a que puedan aparecer nuevas variantes del virus”, explica Raúl Rivas, catedrático del área de Microbiología de la Universidad de Salamanca, añadiendo que vacunarse frente a la Covid-19 es clave porque “es la mejor herramienta que tenemos”. La aparición de nuevas variantes del virus no es algo excepcional, sino todo lo contario. “Nos vamos a encontrar con cepas de virus que se van a ir adaptando, y cada vez van a tener una mejor capacidad para transmitirse y van a ir desplazando a las menos efectivas”. Avanza además que “este será un año duro todavía”.

La rápida transmisión del virus que estamos viendo en esta tercera ola de la pandemia de la Covid-19, ¿es achacable al propio virus o es que hemos bajado la guardia y nos hemos confiado, especialmente durante las navidades?

A ambas. Por un lado, estamos viendo, como era lógico, que surgen nuevas variantes del virus en todo el planeta a causa de las mutaciones, y algunas de estas variantes tienen mayor capacidad de transmisión, como es el caso de la que surgió en Reino Unido en septiembre y que ha aparecido ya en diferentes países de europa, incluida España, y que ha desplazado a otras cepas. Afortunadamente no parece que sea más virulenta, pero sí parece tener mayor capacidad de transmisión. Nos vamos a encontrar con cepas de virus que se van a ir adaptando, y cada vez van a tener una mejor capacidad para transmitirse y van a ir desplazando a las menos efectivas. Eso es algo que pasa constantemente en el mundo de los virus.

Y por otro lado está claro que hemos bajado la guardia, o que estamos recogiendo no haber hecho los deberes durante estas navidades. El aumento de casos va ligados evidentemente a las fiestas navideñas, porque estamos viendo ahora un periodo de 15-20 días, y si miramos hacia atrás estamos en Nochebuena, estamos en Nochevieja. No hemos hecho los deberes como deberíamos. ¿Por qué? Parece que ha llegado el 2021 y como se pasó 2020, se acabó, y como tenemos vacuna, pero eso no es así. Este año va a ser un año duro todavía. Y no podemos bajar la guardia en cuanto a temas de distanciamiento social, de prevención. Vamos a tener que seguir viviendo con las medidas de prevención durante al menos todo este año, probablemente.

Para doblegar la curva de esta tercera ola, ¿confinamiento como el de marzo o vacunar en un tiempo más corto?

Entiendo que es una situación complicada para tomar decisiones y hay que sopesar todo. Ahora se han tomado ciertas medidas, y si no funcionan supongo que aumentarán las restricciones. Vacunar masivamente y de manera rápida debería ser la primera opción a tener en cuenta. Hay que vacunar rápido por una razón, y es que si dilatamos la vacunación le damos tiempo al virus a que puedan aparecer nuevas variantes del virus. Ante una presión selectiva, como la vacunación o el empleo de antivirales, si lo alargamos en el tiempo, estamos dando oportunidades al virus para buscar salidas y lo hará mutando, cambiando, y por tanto van a aparecer nuevas variantes que a lo mejor tiene capacidad para escapar de las vacunas. El periodo de vacunación tiene que ser lo más corto posible, pero para hacer eso hay que asegurar que tenemos stock de vacunas y la capacidad para llevar las vacunas a todos los sitios de vacunación, no solo implica capacidad asistencial sino logística, y por ello entiendo que es complicado.

Respecto a las vacunas, el hito de la ciencia de haber logrado tener, no una sino varias vacunas, en menos de un año, para otros es un argumento para desconfiar de su eficacia, ¿por qué es clave vacunarse?,

Que hayamos conseguido unas vacunas en tan poco tiempo es una auténtica barbaridad científica, es un hito increíble, basado en muchos factores. Las vacunas de ARN, las primeras que han sido aprobadas, se vienen investigando desde hace décadas, ya había intentos de producir vacunas contra el SARS y el MERS, se ha puesto a trabajar una cantidad de gente en todos los puntos del planeta que ha sido insólita, y además con financiación. El resultado es que se han podido obtener vacunas, vacunas seguras, porque todas las vacunas pasan los mismos procesos de examen. Las vacunas están aprobadas por la FDA y por la EMA (Agencia Europea del Medicamento, por sus siglas en inglés) porque son seguras. Con lo cual, es clave vacunarse, porque ahora mismo es la mejor herramienta que tenemos.

¿Hay probabilidades de que consigamos erradicar al virus con las vacunas?

No lo sabemos, pero desde luego es el camino. Igual que erradicamos la viruela gracias a la vacunación, podríamos conseguirlo, aunque no será a corto plazo. Los virus se comportan de manera diferente, las vacunas son diferentes, a lo mejor estas vacunas no nos conceden inmunidad a largo plazo como el sarampión, pero la vacuna nos va a ayudar a prevenir los síntomas más graves. Algunos estudios apuntan a que algunas vacunas impiden la infección, eso nos permitirá controlar el virus de manera más eficaz. Necesitamos la inmunidad de rebaño, y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. El virus de la viruela el único reservorio que tenía era el ser humano, pero este tiene más, y eso es un problema añadido. Si toda la población no vamos a una, no es una cuestión de que tardemos más o menos, es que no se va a ir nunca y tendremos epidemias, y si surgen nuevas variantes, que pueden ser más virulentas, el problema se va acrecentar.